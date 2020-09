La Comisión de Fiscalización del Congreso reiteró su invitación al presidente Martín Vizcarra para que brinde su testimonio por el caso de Richard Cisneros, más conocido como ‘Richard Swing’, y otras contrataciones en el Estado de sus allegados.

Según el oficio 509-2020-2021-ADP-D/CR enviado a Mirian Morales, secretaria general del Despacho Presidencial, se plantea que el mandatario reciba a una delegación de dicho grupo de trabajo.

La finalidad es que se pueda acordar “de manera pronta y muy urgente” las condiciones, temas a tratar, fecha, lugar y hora que se precisen, a fin de que el mandatario participe en la sesión en calidad de “invitado”.

Cabe indicar que el documento fue enviado por el oficial mayor del Congreso, Javier Illmann, por encargo especial del presidente de la Comisión de Fiscalización, Edgar Alarcón (Unión por el Perú).

Como se recuerda, el último viernes Vizcarra había enviado un oficio al presidente del Congreso, Manuel Merino, donde -en base a un informe realizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos-, señala que no está en la obligación de atender una citación, en este caso la invitación a la Comisión de Fiscalización del Congreso.

Dicha comisión había cursado una invitación al jefe de estado para ese día a las 4:00 p.m., a fin de que responda sobre las contrataciones de su cuñado Fredy Herrera Begazo; del padre de la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, Jorge Alva; y del propio ‘Richard Swing’.

Además, en la misiva Vizcarra negó alguna participación en los procesos de contratación que los involucra.

“A pesar de lo señalado en el informe, como ya lo he manifestado en anteriores ocasiones, quiero reiterar que no he tenido participación alguna en los procesos administrativos de contratación de las personas mencionadas en el oficio de la referencia”, indicó el jefe de Estado en la carta.

