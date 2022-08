El exministro del Interior de Pedro Castillo visitó los estudios de Perú21TV. Resalta que su sucesor no ha sido capaz de anular la resolución ministerial que conformó al equipo especial de la Policía que participa en las investigaciones al entorno del presidente.

¿La salida de prisión del sedicioso Antauro Humala cambiará el escenario político actual?

La salida de Antauro Humala implica un gran problema para el escenario político. No es casualidad. Todo indica que es un tema previamente coordinado con el gobierno. El ministro de Justicia y el premier deben responder por este hecho. La salida de Antauro Humala es echarle gasolina al fuego.





¿Cuáles cree que son las intenciones del gobierno tras esta excarcelación?

La voluntad de diálogo no existe por parte del gobierno y, más bien, lo que se buscaría sería generar una situación de inestabilidad, de convulsión social para tapar todas las investigaciones de Pedro Castillo, su entorno familiar y político, y evitar así afrontar la justicia. Todo lo que se viene es muy grave.





¿En cuántos casos que involucran al gobierno usted es testigo de la Fiscalía?

Soy testigo en la Fiscalía en tres investigaciones a Pedro Castillo de las seis carpetas abiertas. El Ministerio Público ha diseñado una estrategia –con ayuda del equipo especial de la Policía– que está avanzando muy rápido. Hoy ya tenemos a dos personas (los hermanos Espino) que se han acogido a la colaboración y han aceptado su responsabilidad penal. Eso va a contribuir a que la línea de mando en esta organización criminal quede establecida.





Hace unos días conversé con un general del Estado Mayor de la Policía y me comentaba que aún hay desazón con la conformación del equipo especial PNP porque lo coordina la Digimin y no una unidad de la estructura policial. ¿Qué piensa de eso?

Entre el 10 y 12 de julio hice dos cambios importantes. Así como designé al general César Vallejo Mori como jefe de la Digimin, designé al coronel Harvey Colchado como jefe de búsqueda de la Digimin y al coronel Silva en Dirin. Y por esas fechas declaré que estaba trabajando con todos los componentes de Inteligencia para redoblar la búsqueda de los prófugos del gobierno. Una semana antes de que se conformara el equipo especial, ya se venía trabajando con los componentes de la PNP.





Siguen con la idea, en el alto mando, de que Digimin no debería coordinar.

Lo que acabo de decir tiene que ver con esa idea errada de que lo pidió la fiscal y el ministro solo dio el visto bueno. Antes de ese pedido, Colchado ya estaba trabajando. Y cuando la fiscal Marita Barreto mandó el oficio (para solicitar el apoyo de un equipo especial), en menos de dos horas estaba firmada esa resolución. Ese documento tiene el visto bueno del jefe de asesoría jurídica del Ministerio del Interior, pero también del comandante general de la Policía, Luis Vera Llerena. La Policía fue parte de esta resolución y la consintió.





¿El equipo especial PNP aún no está libre de amenazas?

Hay otros tópicos que son un problema. Hay mucha gente preocupada. No nos olvidemos que una carpeta tiene que ver con ascensos cuestionados a generales de la Policía, por lo menos ocho o más. En la lista de hechos se presume que podría haber habido pagos de por medio.





Harvey Colchado fue fundador de la DIVIAC.





Su resolución se puede anular con otra resolución que debe llevar la firma del actual ministro del Interior, Willy Huerta. ¿Por qué cree que no lo ha hecho?

Por una sencilla razón. La resolución está bien hecha y todos los movimientos previos se hicieron conforme a ley. Dejamos nosotros bien planteado cada cambio. Sostenible y sustentable en el tiempo. Mi retiro es un hecho evidente de la obstrucción. Pero el hecho de firmar una resolución que disuelva el equipo especial de la PNP sería una prueba documental de la obstrucción.





Con todo lo que se ha conocido de las investigaciones, ¿qué le diría al presidente?

La creación del equipo especial de la PNP constituyó un momento importante en este caso. Le diría al presidente Pedro Castillo que renuncie y que haga por lo menos un último acto digno. Está acorralado. Toda su familia está comprometida, hasta sus cuñados. Y ha comprometido innecesariamente a gente que quizá no tenía nada que ver. El aumento de presupuesto para el alcalde de Anguía fue aprobado por todo el Consejo de Ministros de Mirtha Vásquez.





Cuando estuvo en el gabinete, ¿llegó a conocer las funciones que venía realizando la Dirección de Nacional de Inteligencia?

No hay una mirada estratégica. La impresión que tengo es que están preocupados en el día a día del presidente. José Fernández la Torre (director de la DINI) no es especialista en Inteligencia y, cuando no se conoce del tema, ni los parámetros, es como darle una metralleta a un mono.





¿Cuál es la salida que usted le ve a esta crisis política?

La única salida que hay es la constitucional. Pero, para mí, hoy el gran problema ya ni siquiera es el Ejecutivo; es el Congreso: el gran responsable de que esto se mantenga. Hoy les doy la razón a todos los ciudadanos que dicen que se vayan todos.





Esta semana se conoció el resultado de la operación Patriota en el Vraem. ¿Cómo califica el trabajo de las FF.AA. en este caso?

Las operaciones se miden por los resultados. En su momento, si se verifica la caída de cabecillas importantes, sin duda, se va a recordar como una operación exitosa. Mientras tanto, se puede hablar de un despliegue importante de comandos en el Vraem y, además, se ha recuperado el trabajo coordinado entre el Comando Conjunto y la Policía. La crítica fraterna que yo haría es que el desarrollo de los operativos de esta naturaleza no se debe comentar mientras se vienen realizando las operaciones.