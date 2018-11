De nunca acabar. En medio del debate por el informe final de la Comisión Lava Jato, liderado por Rosa Bartra , se registraron diversos enfrentamientos entre los congresistas de diversas bancadas. Dimes y diretes desvirtuaron completamente el tópico inicial de la sesión plenaria.

María Elena Foronda , congresista del Frente Amplio, acusó a Milagros Salazar (Fuerza Popular) de insultarla al llamarla "terrorista" y la emplazó a presentar las pruebas ante el Pleno y todo el país.

"Que quede constancia de que la congresista Milagros Salazar me ha insultado diciéndome terrorista. Si ella tiene las pruebas de que yo soy terrorista le conmino ante el Pleno del Congreso y ante el país. Que lo demuestre de lo contrario no me basta que retire la palabra ofensiva", dijo la legisladora de Frente Amplio.

Foronda aseguró que puede discrepar con ideas por posiciones políticas, pero que las calificaciones ofensivas dañan su honor, su trayectoria profesional y su familia. "Nadie tiene el derecho de insultar sin tener pruebas o un sustento", señaló.

Pero, eso no quedó ahí, pues Foronda le recordó a Salazar que es miembro de la Comisión de Ética, el mismo que la está investigando por haber contratado a una persona sentenciada por terrorismo en su despacho. “Le quita objetividad”, agregó.

María Elena Foronda y Milagros Salazar tuvieorn acalorado debate. (Canal N)

SALAZAR RESPONDE



Milagros Salazar no se quedó callada. Ella arremetió contra Foronda y la calificó de "mentirosa" porque —según ella— nunca la llamó terrorista, sino que le cuestionó que haya contratado a una terrorista en su despacho congresal.

"Rechazo la afirmación que ahce la congresista Foronda. Acá viene a victimizarse, a tomar un poquito de agua y decir que alguien la ha ofendido. Yo no la he ofendido a usted. Lo que he dicho y lo reitero y me reafirmo es que es una vergüenza que usted haya contratado a una terrorista", explicó Salazar.

La legisladora de Fuerza Popular también le exigió que pruebe que la tildó de "terrorista".

"En ningún momento le he dicho que es una terrorista, ¿dónde está el video? ¿dónde está la muestra? Mentirosa. Así que no se haga la víctima, siga tomando su agua, mentirosa", acusó Salazar.

¿DENUNCIA POR DIFAMACIÓN?



María Elena Foronda señaló que Salazar tiene la práctica de "insultar" y que eso lo saben todos a través de los medios de difusión, en referencia al término "malnacido" que usó contra el presidente de la República Martín Vizcarra.

"Sabemos quiénes califican. Yo no le pudo permitir a una congresistas que me diga mentirosa. Esto ya se verá en los espacios que corresponda", aseveró indignada.