El primer vicepresidente del Congreso, Luis Valdez (Alianza para el Progreso), aseguró que su agrupación votará en contra de que se inicie el trámite de la vacancia presidencial en contra de Martín Vizcarra debido a lo que “generaría” este escenario en el país.

Consideró, sin embargo, que el jefe del Estado debe aclarar sus investigaciones porque “ha jugado con la inteligencia de todos los peruanos” y la no procedencia de la vacancia “no releva de responsabilidad” al mandatario.

“Vamos a votar en contra de la admisión a la vacancia siguiendo el pedido del presidente del partido [César Acuña], sobre todo por la visión de futuro que tiene y lo que generaría una vacancia a estar alturas en el país”, sostuvo en diálogo con Agenda Política".

“Esto no lo releva de responsabilidad al presidente que no solamente ha denotado muchos hechos en los que hay duda y son ambiguos, sino que ha jugado con la inteligencia de todos los peruanos creando fantasías e historias”, señaló.

Luis Valdez sobre vacancia

“Creo que es un tema grave lo que se está viendo”

Al respecto, el portavoz de Fuerza Popular, Diethell Columbus, indicó que su bancada aún no define una postura respecto a esta segunda moción de vacancia que se ha presentado contra Vizcarra. Detalló que espera tener una posición “unánime y colegiada” sobre este tema.

“Vamos a discutir al interno de la bancada cuál va a ser la posición colegiada que vamos a tomar y mañana se va a exteriorizar esperamos en un voto unánime de la bancada”, indicó.

“Creo que es un tema grave lo que se está viendo y lo que está padeciendo el país respecto de las acusaciones y actuaciones del señor Vizcarra y ello amerita una explicación”, añadió.

“No tenemos una posición todavía”

El vocero alterno de Acción Popular, Ricardo Burga, aseguró que su bancada aún no se ha reunido “para determinar su posición”, pero indicó que “podría darse la posibilidad” de dejar en libertad a sus correligionarios para votar a favor o en contra.

“No tenemos una posición todavía. Sí me hubiera gustado que el presidente Vizcarra, demostrando que quiere al país, se presente voluntariamente al Congreso para dar explicaciones sobre estos actos y denuncias de sobornos y no esperar a que el Congreso posiblemente apruebe el trámite de una moción de vacancia para que él asista”, declaró.

“No votaremos en bloque”

El legislador Enrique Fernández Chacón (Frente Amplio) aseguró que su bancada no tiene una posición colegiada respecto a la admisión de la moción de vacancia porque sus colegas Roció Silva Santisteban y Mirtha Vásquez se han manifestado en contra de dicho trámite.

Explicó, sin embargo, que para él, el mandatario debería ser vacado porque el presidente “no tiene autoridad moral” luego de las denuncias de presuntas coimas que habría recibido cuando era gobernador regional de Moquegua.

“Coherente con la lucha contra la corrupción hacemos uso de un derecho como congresistas. Ante esta situación cada uno asume su responsabilidad, nosotros creemos que hay que vacarlo, pero no votaremos en bloque”, manifestó.

