El presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Luis Roel Alva, aseguró que en su grupo de trabajo todavía hay denuncias contra el exfiscal de la Nación Pedro Chávarry que están pendientes de ser calificadas y asignadas a algún delegado.

“Hay denuncias pendientes de calificación que van a ser parte de mi gestión y de la gestión de la subcomisión. No voy a adelantar opinión, pero serán revisadas al detalle para no blindar a nadie. (...) Mi promesa es que no vamos a blindar a nadie y vamos a actuar conforme a la Constitución y conforme a la ley”, declaró a Ideeleradio.

Roel Alva, de Acción Popular, detalló, por ejemplo, que existen dos acusaciones contra Pedro Chávarry por presunta infracción constitucional y comisión de los delitos contra la administración pública como abuso de autoridad y concusión y por presunta comisión del delito de omisión del ejercicio de la acción penal.

“Ambas fueron presentadas por ciudadanos y serán calificadas por el equipo técnico de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales”, indicó el legislador.

Luis Roel se pronunció así luego de que, en su sesión del lunes 22 de junio, la subcomisión rechazara revisar los cargos que fueron archivados por la gestión anterior del Congreso disuelto en contra de Pedro Chávarry. Así, solo se aprobó que se elabore un informe contra el fiscal supremo por la presunta comisión del delito contra la conservación e identidad de objetos.

El legislador rechazó que se considere esto como un blindaje, y reiteró que actuaron así porque el Reglamento del Congreso impide que se pronuncien sobre una cosa decidida, incluyendo el archivamiento de estos cargos contra el exfiscal de la Nación.

“Lo que me corresponde, como presidente de la subcomisión, es seguir con los trámites (que dejó el Congreso disuelto). Para la investigación, hay congresistas delegados que pueden elaborar el informe final que podría advertir si, en el transcurso de la redacción de su informe, encuentran nuevas denuncias y nuevos hechos”, manifestó.

En esa línea, reiteró que la misma fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, o cualquier otro ciudadano pueden presentar nuevas denuncias o hechos para que puedan ampliarse los casos que tiene a su cargo la subcomisión.

Roel Alva también señaló que el congresista Carlos Mesía (Fuerza Popular) aseguró que se inhibirá si es que se lleva a cabo algún debate en la subcomisión sobre el caso Pedro Chávarry, por haberse encargado de su defensa legal en el 2019.

“Si él (Mesía) no se inhibiera, lo pediremos nosotros porque habría conflicto de interés”, garantizó.

