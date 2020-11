Luis Roel Alva prefiere no opinar sobre la actuación política de Manuel Merino y la denuncia constitucional que se formulará en su contra. Dice que no quiere adelantar opinión.

A diferencia de la mayoría de sus colegas de Acción Popular (AP), votó en contra de la vacancia y ahora, superada la crisis política, pide cambios en la agrupación, de actitud y de los voceros Otto Guibovich y Ricardo Burga.

Cuatro bancadas se retiraron de la Comisión Especial del Tribunal Constitucional, ¿será desactivada?

Diferentes miembros podrán retirarse o solicitar la desactivación, pero será el Pleno del Congreso el que decida. Si renuncian los miembros, de facto está desactivada, pero formalmente está funcionando. Por un tema de seguridad jurídica y respeto a los postulantes, la Junta de Portavoces debe ver cuál es la solución que se lleva al Pleno lo más pronto posible para ver si se desactiva la comisión o las bancadas deciden continuar.

¿Cuál es su postura?

Preferiría sentarme con mi bancada a debatir cuál es la solución. Me parece una falta de respeto que a los candidatos no se les diga qué está sucediendo; la incertidumbre los afecta a ellos y la confianza de la ciudadanía en el Congreso.

Usted preside la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, ¿en que situación se encuentra el caso del congresista de UPP, Edgar Alarcón?

Ya se ha delegado la denuncia por presunto delito de peculado a la congresista Felicita Tocto. El segundo caso se iba a delegar el lunes pero por el tema de la vacancia y otros no se ha podido.

¿Garantiza que no va a repetirse lo que sucedió con Manuel Merino que dilató el tema a nivel de la Comisión Permanente?

Quien convoca es la presidencia del Congreso. En mi gestión en la subcomisión, en menos de cuatro meses, de las 16 denuncias constitucionales de la fiscal de la Nación, 14 se han sometido a consideración. Mi desempeño ha sido objetivo en aras de coadyuvar al sistema de justicia, tendré la misma posición en la Mesa.

¿Garantiza que no habrá blindaje?

Ni blindajes ni venganzas. Lo aseguré en la subcomisión, será igual en la Mesa Directiva.

¿AP se responsabiliza por la crisis política?

Otros congresistas ya se han dado cuenta de que hemos cometido errores que han defraudado la confianza ciudadana. Espero que la bancada tome decisiones concretas como el cambio de las vocerías y también un cambio de actitud. Yo, que he votado las dos veces en contra de la vacancia, he hecho una mea culpa.

¿La recomposición debe ser total?

Lo esencial es cambiar a quienes llevan la voz de la bancada en diferentes órganos del Congreso así como a la prensa. La mayoría tenemos una idea clara de que tenemos que dar una nueva imagen.

¿Esas vocerías no representaron a la bancada?

Eso tiene que verlo el grupo parlamentario. En mi caso, creo es momento de refrescar la imagen de la agrupación.

¿Acción Popular debe revaluar su participación en las elecciones de 2021?

No me corresponde (decirlo), para eso están los candidatos. Yo no postulo ni al Congreso ni al Parlamento Andino ni a la plancha presidencial, porque mi compromiso es terminar mi gestión en julio de 2021 lo mejor posible.

TENGA EN CUENTA

Luis Roel Alva es abogado con una maestría en Derecho Constitucional y fue elegido segundo vicepresidente del Parlamento el último martes, en la lista encabezada por Francisco Sagasti.

Actualmente preside la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. “Voy a mantenerme ahí hasta que mi partido y mi bancada decidan. Si consideran que puedo continuar y eso no afecta mi desempeño funcional en la Mesa Directiva, asumiré la responsabilidad”, manifestó.

