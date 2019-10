Las revelaciones que el exsecretario de la Presidencia durante el segundo gobierno de Alan García, Luis Nava, hizo al equipo especial Lava Jato, han permitido conocer detalles de lo que se hizo con parte del dinero que le habría entregado Jorge Barata al fallecido exmandatario.

Según la declaración de Nava a la que tuvo acceso Perú21, el expresidente costeó- con dinero entregado por el exrepresentante de Odebrecht en Perú- la operación de colocación de una banda gástrica del fallecido cantante criollo y amigo personal de García, Arturo ‘Zambo’ Cavero, realizada en 2007 en la clínica Angloamericana.

El también exministro de la Producción explicó que el monto al que ascendió la operación del artista fue de US$ 25 mil y fue entregado en efectivo. Asimismo explicó que pese a la intervención quirúrgica, Cavero no mantenía el debido cuidado de su salud y no seguía la dieta que se le impuso.

“(...) Tengo conocimiento que el médico, doctor (Luis) Poggy, operó a Arturo Cavero conocido como el ‘Zambo’ Cavero por indicación de Alan García Pérez. El expresidente me dice que llame al doctor Poggy para conocer a cuánto ascendía la cuenta por la operación del ‘Zambo’(...) La factura ascendió a US$25 mil por lo que García me entregó en efectivo en billetes de US$100 que sacó de los cajones de su escritorio. Con ese dinero se pagó al doctor”, relató Nava.

Arturo Cavero falleció el 9 de octubre del 2009 en el hospital Edgardo Rebagliati, a consecuencia una septicemia generalizada. Tras su muerte, el entonces mandatario Alan García, le impuso la Orden El Sol del Perú en el Grado de Gran Cruz.