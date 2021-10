La presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, pediría el voto de confianza al Congreso este lunes sin ninguna modificación en su gabinete ministerial, a pesar de que varias bancadas exhortaron a cambiar a los titulares del Ministerio del Interior, Luis Barranzuela, y de Educación, Carlos Gallardo.

El primero es cuestionado por sus vínculos con investigados en el caso Los Dinámicos del Centro y su postura en contra de la erradicación de la hoja de coca. En tanto, Gallardo arrastra vínculos con el sector sindical educativo ligado al Movadef.

En ese escenario y a pocas horas de la presentación, la ministra de Trabajo, Betssy Chávez, contó que conversó sobre el tema con Barranzuela y adelantó que este se mantendría en el cargo para esperar una próxima interpelación parlamentaria.

“El ruido es alto y se lo he comentado. Yo sé que se le viene inevitablemente –de continuar en la cartera, porque entiendo que esa va a ser la figura– la interpelación. Eso no es ningún secreto. Él debe estar viendo sus argumentos de defensa y tiene todo el derecho de hacerlo”, declaró a Perú21.

BANCADAS MARCAN POSTURA

Voceros de las bancadas explicaron que antes de tomar una decisión escucharán las propuestas de la premier. Sin embargo, el principal gesto político que esperan es la remoción de ambos ministros. La postura más contundente es de Renovación Popular. Su vocero altero, Alejandro Muñante, precisó que el voto a favor de la confianza se dará con la salida de Barranzuela y Gallardo.

El vocero de Fuerza Popular, Eduardo Castillo, adelantó que si la premier no cambia a los ministros, la bancada no votaría a favor. “Si la premier no rectifica ese error, entonces sería inviable un voto de confianza. Esperemos que, en las próximas horas, la premier rectifique su error y recomponga el gabinete para que la bancada pueda considerar el voto a favor”, declaró a Perú21.

El congresista y vocero de Acción Popular, Elvis Vergara, recordó que se le pidió a Vásquez resolver este tema antes de ir al Congreso. “El punto más importante es la salida de Barranzuela. También se tienen reparos con Gallardo. Dependerá de eso y nuestra decisión será colegiada”, explicó.

En tanto, José Williams, de Avanza País, dijo que para su bancada es clave la permanencia o no del ministro Barranzuela (Ver entrevista en pág. 6). Desde la bancada de Podemos, Enrique Wong señaló que sí darían la confianza .”Por la gobernabilidad le vamos a dar la confianza”, expresó. En la misma línea están Perú Libre y Juntos por el Perú.

TENGA EN CUENTA

El ministro Barranzuela no respondió, en su primera citación ante la Comisión de Defensa, sobre sus vínculos con cocaleros radicales ni sobre su conflicto de intereses como abogado de Vladimir Cerrón y Perú Libre.

Tampoco fue a la segunda citación argumentando que ese día culminaba el proceso de transferencia de la gestión que lo antecedió.

