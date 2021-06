Lourdes Flores Nano al jefe de la ONPE: “No te portes como un ladrón y entrega el padrón”

La expresidenta del Partido Popular Cristiano (PPC), Lourdes Flores Nano, le pidió al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, entregar el padrón electoral de quienes participaron en la segunda vuelta de las Elecciones Generales de Perú de 2021, tal como lo solicitó el partido Fuerza Popular.

Durante el mitin convocado por la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en la Alameda 28 de Julio, Flores Nano indicó que con esa información se podrá “conocer la verdad”. Incluso le pidió al jefe de la ONPE que no se porte “como un ladrón”.

“Para conocer la verdad, tener todos los elementos de juicio en una democracia no puede haber secretos, no puede padrones bajo la mesa, no puede haber ocultamiento de información”, expresó.

“Esa es la exigencia del momento presente, ese es el llamado que con responsabilidad hacemos a la autoridad electoral y en particular a la ONPE. Quiero que esta plaza, unida por la fe en conocer la verdad, le digamos con firmeza y con claridad al jefe de la ONPE: no te portes como un ladrón y entrega el padrón”, añadió.

La expresidenta del PPC también aseguró que solo exigen “que se cumpla la Constitución” y que las autoridades electorales “hagan su tarea, que indaguen la verdad” y “que salga a verdad de las urnas”.

“No estamos defendiendo sino aquello por lo que el pueblo del Perú ha votado. Por eso no puede ser más cierta la exigencia que Keiko Fujimori ha hecho”, subrayó Flores Nano.

La expresidenta del PPC Lourdes Flores Nano le pidió al jefe de la ONPE que no se porte "como un ladrón" y que entregue el padrón.

Como se recuerda, el último jueves 17 el partido Fuerza Popular anunció que presentará un recurso de habeas data para solicitar a la ONPE que entregue el padrón o lista de electores que participaron en la segunda vuelta del pasado 6 de junio.

Ese día, en conferencia de prensa, la candidata presidencial Keiko Fujimori consideró que esta información “va a ser muy importante para que los miembros del JNE puedan tomar una mejor decisión” respecto a sus solicitudes de nulidad de mesas de sufragio.

VIDEO SUGERIDO

Conoce Brasa21 y su nueva opción de ‘chicken deli’