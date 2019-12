Los secretos de la valla electoral [ANÁLISIS]

Seis partidos políticos pasaron la valla del 5% de votos válidos (y 6% en caso de alianzas de dos partidos) para obtener representación parlamentaria en los comicios de 2016. Fuerza Popular, Peruanos por el Kambio, Frente Amplio, Alianza para el Progreso, Alianza Popular (Apra y PPC) y Acción Popular lograron el objetivo mientras que otras listas como la de Democracia Directa y Perú Posible quedaron detrás del umbral. Cabe señalar que, además de las simpatías acumuladas que favorecieron a las listas, un factor importante a considerar es los porcentajes de votos en blanco y nulos, pues estos no se contabilizan para determinar las proporciones correspondientes a la valla electoral. Por ejemplo, en las elecciones congresales pasadas solo se contabilizó el 65.03% de los votos emitidos a nivel nacional. Es decir, solo dos de cada tres peruanos que concurrieron a las urnas optó por una preferencia al Parlamento. Así, los votos inválidos (blancos y nulos) terminan engrosando los porcentajes respectivos de quienes se reparten los votos válidos, favoreciendo especialmente a las listas pequeñas a pasar el umbral del 5%. Por ejemplo, si solo se hubiese contabilizado los votos emitidos y no los válidos, Acción Popular (4.68%) no habría pasado la valla.

La suma de votos en blanco (12.75%) y votos nulos (22.22%) es de 34.97%, es decir, superior a la de cualquier fuerza política. Por ejemplo, consideremos la suma de votos emitidos a favor de Fuerza Popular y Peruanos por el Kambio, las dos principales fuerzas políticas del último periodo, las mismas que condujeron al choque de poderes entre Legislativo y Ejecutivo, respectivamente. El apoyo a ambas agrupaciones suma 34.34% de votos emitidos, porcentaje similar a la suma de blancos y viciados. Esta comparación explica, en cierta medida, la baja legitimidad del Congreso disuelto.

La presencia territorial

Otra forma de pasar la valla para conseguir representación congresal consiste en conseguir un mínimo de seis congresistas en dos jurisdicciones diferentes, incluso a pesar de que el partido no logre superar el umbral del 5% a nivel nacional. Por eso es importante considerar los enclaves regionales de determinadas agrupaciones políticas. Por ejemplo, en el mapa mostramos los partidos que obtuvieron el mayor porcentaje de votos para el Congreso por departamento. Veamos el caso de Democracia Directa (partido cuyo candidato presidencial era Gregorio Santos), que obtuvo 39.4% de votos válidos en Cajamarca (ganador en esa región) y 17.38% en Puno (tercer lugar en esa región). Por cifra repartidora, sin embargo, no sumaba seis escaños en ambas jurisdicciones.

En este sentido, es importante notar los enclaves regionales que pueden tener diferentes listas parlamentarias. Por ejemplo, Acción Popular, que fue el partido con más baja votación que obtuvo representación parlamentaria, pasó del 5% de votos válidos en 17 jurisdicciones. Y Alianza Popular (Apra y PPC) consiguió pasar ese umbral en 20 distritos electorales. No basta con ser una fuerza electoral arrolladora en dos regiones, sino tener un apoyo sustantivo a lo largo del territorio nacional. ¿Hasta qué punto estarán las listas al Parlamento en capacidad de pasar la valla por mérito propio o se verán beneficiadas sobre todo por los votos blancos y nulos?

Dato

- Si solo se hubiese contabilizado los votos emitidos y no los válidos, Acción Popular (4.68% de votos emitidos) no habría pasado la valla.