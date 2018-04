Lava Jato: Rosa Bartra acusa al Ministerio Público de no colaborar con la comisión

La presidenta de la comisión Lava Jato, Rosa María Bartra , dijo que “lamentablemente no se ha materializado” la colaboración del Ministerio Público hacia el grupo investigador que preside. “Vamos a seguir exigiendo, el Estado es uno solo, la corrupción es un flagelo que nos ataca a todos”, declaró.

“Vamos a seguir exhortando al Ministerio Público, al Poder Judicial, al Ejecutivo y a todos los demás actores, a fin de que en unidad, y esto pasa que duda cabe, por una actitud proactiva entre el Ministerio Público y la comisión”, agregó.

De otro lado, sobre el pedido de reprogramación del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, quien estaba citado para este lunes, destacó que sea para recabar más información.

“Nosotros les hemos requerido una serie de informes que deberían presentar ante la comisión, entonces el argumento que están usando para solicitar la reprogramación es que necesitan tiempo para poder reunir toda esa información, lo cual nos parece saludable”, añadió.

En tanto, se le consultó si el congresista no agrupado Kenji Fujimori sería convocado a la comisión Lava Jato, pero no dio mayores detalles. “Volveremos a sesionar el lunes 30. Esta es una investigación es muy compleja, la lista (que pasarán a ser investigados) es de una 60 personas. No puedo dar detalles”, acotó.