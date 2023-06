Rosa Vásquez, gobernadora regional de Lima, expone que los distritos que están en su sector no pueden esperar más por la construcción de una nueva Carretera Central. Aquí nos cuenta los detalles de la urgencia y por qué apoyan la propuesta del Gobierno Regional de Junín.





¿Cuál es la mejor opción para la construcción de la Carretera Central?

Sabemos que hubo dos propuestas inicialmente: del Gobierno Regional de Junín y del Gobierno Regional de Lima. Actualmente, hay un avance bastante considerable de parte del trazo que propone la región Junín, que está a cargo de los franceses. Ya se está trabajando esta ruta, sin embargo, la otra propuesta de Lima, en aquel entonces, no se culminó. Por lo tanto, el proyecto de Junín es ahora el más viable y se tendría que ejecutar, ya se han hecho las coordinaciones. Lo que queremos es que esto de una vez se avance.









¿Por qué se inclinaron hacia esa propuesta?

Nosotros lo que queremos es que se avancen las obras, nosotros queremos de una vez una alternativa de viaje. Creemos que si la propuesta de Junín ya está avanzada, hay que fortalecerla y que de una vez se dé este proyecto de gran envergadura. Los franceses han avanzado con todos los requerimientos, con todos los sectores y con todas las comunidades involucradas por donde pasará la Carretera Central. Por eso es que nosotros nos inclinamos por esa iniciativa.





¿Qué opina sobre el proyecto de La Chutana, que propuso inicialmente el Gobierno Regional de Lima y que, asegura, sería menos costoso?

Eso es lo que se manifiesta, es lo que sería, pero no hay una culminación de los estudios sobre el tramo. Han mencionado que incluso sería más rápido, pero el Gobierno ha apostado por la propuesta de los franceses y no le veo mayor dificultad que esto se pueda ejecutar.









Lo que señala la propuesta del Gobierno Regional de Lima es que la duración de la obra sería la mitad de lo que propone el Gobierno Regional de Junín, si de tiempo se trata.

Lo que sucede es que los estudios del Gobierno Regional de Lima no se han podido culminar y eso necesita concluirse para tener una idea clara de cómo sería. Si nos ponemos a comparar, lo otro está mucho más avanzado, por eso es que digo que por qué en su momento no se materializó, por qué tanto tiempo.





¿De quién es la responsabilidad?

Lo que no se entiende es por qué el Colegio de Ingenieros no levantó su voz de protesta en el momento que correspondía. De otra forma hubiera continuado. Lo que nosotros necesitamos ahora es una nueva alternativa de Carretera Central, la actual ha colapsado. Es una carretera demasiado peligrosa y no solo porque las piedras caen sino porque se generan muchos accidentes. Necesitamos con urgencia la materialización del proyecto. Tengo entendido además que el proyecto de los franceses ya cuenta con la aprobación del Ministerio de Transportes, entonces volver a atrás no sé qué tanto podría favorecer a las comunidades.





¿La población qué opina?

Hay una anuencia sobre el proyecto de Junín, pero si hubiese estado terminada la propuesta de Lima creo que se hubiera podido hacer un comparativo; pero, vuelvo a señalar, ni siquiera se terminó. Cuánto más vamos a esperar por esos estudios. En febrero nos reunimos con las autoridades de ese entonces que impulsaban la propuesta del Gobierno Regional de Lima, pero el tema no estaba nada claro, nos dijeron que iban a terminar los estudios, pero no se supo más.