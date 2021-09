Verónika rechaza al VOX y no a Evo: muda por la democracia

A Verónika Mendoza no le agradó en lo absoluto la visita de una delegación del partido político español Vox, que esta semana se reunió con líderes y representantes de partidos políticos en Perú. “Al fascismo no se le debe ceder ni un centímetro [...] Cuidemos la democracia”, escribió en Twitter. Ah, pero sobre las visitas de Evo Morales y las reuniones secretas entre Pedro Castillo y el dictador Nicolás Maduro no dice nada, y encima pide “cuidar” la democracia.

La excandidata presidencial Verónika Mendoza descartó asumir la Presidencia del Consejo de Ministros. (Foto: archivo GEC)

Keiko busca militantes

Mientras Perú Libre recolecta firmas para la Asamblea Constituyente, Keiko Fujimori hace lo propio pero para sumar nuevos militantes a Fuerza Popular. Quien también hizo una jugada partidaria fue la excongresista de Descentralización Democrática, Felicita Tocto, quién anunció su postulación al gobierno regional de Cajamarca con Frente de la Esperanza y el Frepap, que inició su proceso de reinscripción. Partidos van, partidos vienen.

En un video, aseguró que “lavarse las manos y callar” sobre el destino de los restos de Abimael Guzmán “ha sido la más grande confesión de simpatía y cercanía” con Sendero. (Foto: El Comercio)

Sigrid sobre Pedro Castillo: Una fan interesada

La congresista de JP, Sigrid Bazán, no pierde ninguna oportunidad de loar públicamente hasta la más mínima declaración de Pedro Castillo. Ayer, tras la reunión entre grupos sindicales y el mandatario, escribió en twitter: “Importante anuncio del presidente, adelanta que realizará una convocatoria a TODA la clase obrera latinoamericana”. La sobonera va dando resultado, y hasta se ganó una mención especial por parte de Castillo en su discurso durante el evento.

Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre, "no tiene que entrar a tallar" en las decisiones del Gobierno o del Gabinete de ministros, según opinó la parlamentaria Sigrid Bazán | Foto: Congreso de la República

Ejecutivo y Legislativo: dan paso al Movadef

Hace un mes el ministro de Trabajo, Iber Maraví, le abrió las puertas del MTPE a personas vinculadas al Movadef, entre ellos Hilso Ramos Cosme. Esto no queda ahí, Ramos también se reunió con el legislador Segundo Quiroz (PL), según registro de visitas del Congreso.

Iber Maraví descartó que vaya a renunciar al cargo porque responderá la interpelación del Congreso. (Foto: archivo GEC)

VIDEO RECOMENDADO

El Perú tiene más de mil trajes típicos pero el Presidente Pedro Castillo prefiere usar un traje venezolano.