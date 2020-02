La Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Especializada de Justicia rechazó otro pedido de recusación interpuesto contra el juez Víctor Zúñiga, quien ordenó la prisión preventiva por 15 meses de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

Esta vez fue el abogado Edward García Navarro quien pidió el apartamiento del magistrado alegando que este había “adelantado opinión” en la resolución que ordenó la detención de Fujimori. García indicó que el juez “fijo posición” sobre su participación en la presunta organización criminal que habría encabezado el excandidata presidencial.

Edward García fue abogado de Keiko Fujimori. (Mario Zapata/GEC)

Según el fiscal José Domingo Pérez, García Navarro integró “una red de abogados litigantes” con el fin de “favorecer los intereses de la organización (criminal) en los procesos judiciales”.

Para la sala, no obstante, el juez Zúñiga no ha vulnerado el principio de imparcialidad. “Las apreciaciones del juez expresador al resolver un requerimiento de prisión preventiva no pueden ser considerados como adelanto de opinión y no constituyen causal de recusación, por lo cual debe declararse improcedente la recusación interpuesta”, se lee en el documento al que accedió Perú21.

La semana pasada, el mismo tribunal declaró infundado otro requerimiento de recusación contra el mismo magistrado Víctor Zúñiga. Aquella vez fue el partido Fuerza Popular el que presentó la medida.

La detenida Keiko Fujimori es investigada por el presunto delito de lavado de activos. De acuerdo al fiscal Pérez, la lideresa fujimorista recibió US$1 millón ilícitos de la empresa Odebrecht para financiar su campaña presidencial del 2011.