La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, manifestó hoy que su campaña para la segunda vuelta electoral se enfocará en “llevar un mensaje de esperanza” a los peruanos, y cuestionó a su rival Pedro Castillo por alentar disputas políticas.

Durante la conferencia de prensa que encabezó, la candidata presidencial dijo que no promoverá “campañas de miedo” e invocó a los peruanos “a estar unidos”.

“Pido a todos que no caigamos en ese facilismo de la campaña del miedo, miles de peruanos están muriendo por falta de atención, falta de vacunas, el Perú nos necesita unidos, han habido 20 años de críticas y confrontación, eso tiene que parar”, expresó.

En un momento se dirigió a Castillo, postulante por Perú Libre, y destacó que este representa “una opción totalmente opuesta” a la suya.

“Propongo generar riqueza, no pobreza; propongo defender a la micro, pequeña y gran empresa, no estatizarla; el Perú será de primer mundo, no propongo el marxismo ni el comunismo, propongo que los peruanos nos demos la mano, no una lucha de clase”, refirió.

Asimismo, exhortó a los líderes de otras organizaciones políticas a unirse y extendió sus disculpas por los ataques que pudo haber promovido durante la primera vuelta.

“Hago un llamado a los candidatos presidenciales, no se trata de personas, aquí se trata del país que queremos dejarle a nuestros hijos, hay para elegir entre dos modelos opuestos, nunca antes la izquierda radical ha estado tan cerca de tomar el poder”, comentó.

Fujimori, quien según el conteo de la ONPE pasa al balotaje como la segunda más votada, anunció que ha pedido al juez Víctor Zúñiga que le permita continuar viajando por el país para desplegar su campaña.

La lideresa fujimorista, como se sabe, es acusada del delito de lavado de activos por supuestamente haber recibido dinero ilícitos de la empresa Odebrecht para financiar sus actividades proselitistas en 2011 y 2016.

