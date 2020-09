Al igual que su hermano, Kenji, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, saludó a su padre, Alberto Fujimori, quien hoy, 28 de julio, cumple 79 años, y también celebró las Fiestas Patrias.

"Keiko Fujimori a su padre: "Seguiré luchando por tu libertad""

"Es una fecha doblemente especial para mí, celebro a mi Perú y te celebro a ti papá. ¡Felices Fiestas Patrias! ¡Feliz cumpleaños Alberto Fujimori!", escribió en su cuenta de Facebook.

Keiko Fujimori no adelantó si irá a la cárcel del ex fundo Barbadillo, en Ate, para visitar al ex gobernante, quien purga una sentencia de 25 años de prisión por los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta.

Kenji Fujimori sí anunció que visitará a su padre en las próximas horas. "Te caigo más tarzán papá", había escrito el congresista en su cuenta de Twitter.





Hoy es un día muy especial, aniversario de nuestro Perú y cumpleaños de albertofujimori , te caigo más tarzán papá :) #FujimoriLibertad pic.twitter.com/8zd3Qqkxi9

— Kenji Fujimori ( KenjiFujimoriH) 28 de julio de 2017





