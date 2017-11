Karla Schaefer: “Cuando la otra Autoridad definía una visita de inspección nos avisaba”

La presidenta de la Comisión para la Reconstrucción con Cambios, Karla Schaefer, cuestionó que el nuevo director de la Autoridad, Édgar Quispe, no informe al grupo de trabajo las acciones que piensa realizar.

“Yo he ido dos veces a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), a conversar con un funcionario para ver lo de la ciudad judicial de Piura, y también pedí hablar con el señor (Édgar) Quispe para decirle que la comisión tenía disposición o saber si quería replantear algo de la Ley 30566, pero me contestaron que tenía reunión en el Gore Ejecutivo. Luego nunca me llamó”, dijo a Perú21.

La legisladora también criticó que Quispe haya viajado a Piura, el último viernes, sin avisar a los congresistas de dicha región.

“Aquí las comparaciones no son buenas, pero cuando la otra Autoridad (Pablo de la Flor) definía una visita de inspección nos avisaba, e iban los congresistas de esa región”, agregó.

Además espera que responda a la invitación de la comisión. “Se supone que vaya. No contesta, yo lo he tratado de llamar dos o tres veces”, acotó la parlamentaria.

“No es que uno quiera entrometerse en sus trabajos, pero lo mínimo que puede hacer sabiendo que hay una comisión de seguimiento es coordinar”, acotó.