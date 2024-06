Daniela Darcourt se encuentra en el ojo público tras arremeter en contra del productor Sergio George , quien mostró sus dudas sobre el arrasador éxito de la artista en YouTube .

La cantante se presentó en El Reventonazo y respondió a las preguntas de La Chola Chabuca sobre la polémica generada por las declaraciones de ‘Serch’ en una entrevista con Yahaira Plasencia.

Darcourt señaló que molesta que el productor ‘en cada entrevista que brinda intenta minimizar el trabajo de los talentos del país, en este caso no solo de ella, sino de otros artistas nacionales’.

“Se le ha dado importancia a una persona que en sus entrevistas ha minimizado o intentó minimizar el trabajo de los talentos de un país”,expresó.

Por otro lado, la intérprete de ‘Adiós Amor’ aseguró no tener ningún problema con Yahaira Plasencia y que en el extranjero aún no conocen todo el talento que existe en el Perú.





Natalia Málaga defiende a Daniela Darcourt de comentarios de Sergio George





El podcast de Yahaira Plasencia sigue dando de qué hablar. Esta vez se trató de una conversación con el reconocido productor Sergio George. Sin embargo, la polémica saltó luego de que dijera que uno “se entera de cosas” cuando intentaba explicar por qué eligió trabajar con la expareja de Jefferson Farfán y no con Daniela Darcourt.

Varios seguidores de la artista nacional salieron en su defensa, incluida la deportista Natalia Málaga, quien compartió su opinión sobre lo dicho por el empresario. Sergio George dejó entrever que las cifras que posee la artista peruana en YouTube son números falsos.

Ante ello, Málaga defendió el talento de Darcourt escribiendo lo siguiente: “No hay punto de comparación por favor, la ignorancia es atrevida, que falta de respeto de no darse cuenta donde se encuentra cada una. El talento, la voz y la imagen no se compra 💵, uno nace , lo mejora con el tiempo más la experiencia.Y el sr. que no se confunda no es el artista, un poquito de perfil más bajo”.

El comentario de la entrenadora de voley fue respaldado por los fans de la salsera. Daniela Darcourt





¿Qué dijo Sergio George?

George señaló que decidió elegir a Yahaira porque la cantante se asimila al tipo de música que está produciendo: la ‘salsa urbana’.

“Trabajando contigo (Yahaira), me abrí la mente a trabajar la salsa urbana. A raíz de trabajar contigo (Yahaira), ya estoy cerrado a trabajar salsa tradicional. Si me preguntas si fue una buena decisión trabajar contigo versus Daniela, totalmente”, agregó.

“Intenté primero con Daniela, porque tenía grandes números en Youtube, ahora no sé si son números comprados o no, uno se entera de muchas cosas, quizá eran comprados”, agregó.

Sin embargo, el productor resaltó la capacidad musical de la intérprete de ‘Adiós Amor’ y dijo que no menosprecia el talento de nadie.





