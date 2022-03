Para Iván Montoya, la conducta del fiscal coordinador Omar Tello, es sospechosa al haber solicitado la carpeta de Karelim López y antes haber pedido a los fiscales anticorrupción que le informen sobre los allanamientos y detenciones en los casos de corrupción del gobierno de Pedro Castillo.

¿Qué opina que la JNJ le haya abierto investigación al fiscal Tello?

La JNJ le ha abierto una indagación preliminar y le ha pedido información sobre esa circular que ha emitido a sus fiscales inferiores para que lo mantengan informado de todo tipo de actividad, diligencia y decisión que tomen los fiscales.





¿El actuar del fiscal Tello es sospechoso?

Sí, hay una sospecha de invasión a la independencia de los fiscales inferiores. Lo sospechoso es la propia circular de Omar Tello, en sus funciones del fiscal está supervisar las actividades de los fiscales bajo su mando: cuánta carga tienen los fiscales, qué tipo de casos complejos o no complejos, tiene. Por ejemplo, el coordinador de fiscales del equipo Lavajato, Rafael Vela no tiene una circulante similar. Pero una circular expresa donde se le recuerde a los fiscales el detalle de todas las informaciones, eso sí me parece sospechoso. A esto se le suma este pedido que ha hecho el fiscal Tello de alcanzar la carpeta de la señora Karelim López, después de su delación .

¿Le corresponde al fiscal Tello pedir la carpeta de López ?

En principio no correspondería porque entiendo que la señora López está como colaboradora eficaz y lo único que ha reconocido; es un posible lavado de activos. Eso es competencia de las Fiscalías de Lavado de Activos y no de Corrupción. Si en el camino se conoce actos concretos de corrupción se puede enviar a las Fiscalías Anticorrupción parte de esta carpeta, pero no la colaboración ni las declaraciones centrales que en estos momentos viene brindando la señora López.

Sin embargo, el fiscal Tello se victimiza.

Tras las afirmaciones de Tello descalificando la colaboración eficaz, se podría objetar la independencia y objetividad de llevar a cabo las investigaciones, porque él también está vinculadas a las mismas. Ya se desacreditó esa unidad de la fiscalía coordinada por Omar Tello, porque está perdiendo objetividad.

