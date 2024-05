El presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, se pronunció tras los comentarios vertidos por el ministro de Economía, José Arista, quien pidió al banquero central bajar las tasas de interés.

Velarde aseguró que no ha existido enfrentamiento entre ambos funcionarios. No obstante, afirmó que es “penoso” discutir con el titular del MEF.

“No he tenido ni tengo ningún enfrentamiento con el ministro de Economía, ni pienso tenerlo, y me parece realmente penoso estar discutiendo con el ministro (José Arista). No creo que se vea bien”, indicó en el evento Summit 2024, de El Comercio.

Como se recuerda, días atrás, el titular del BCR participó en el XV Simposio de la Sociedad Nacional de Minería, Energía y Petróleo (SNMPE), donde cuestionó las leyes aprobadas por el Congreso que afectan la estabilidad económica del país. Asimismo, señaló que el MEF no discrepa de las normas en materia económica aprobada por el Legislativo. Ante ello, aseguró que se debe “recuperar el manejo técnico” en la cartera de José Arista.

Los comentarios de Velarde, quien ha sido reconocido como Banquero Central de las Américas del Año 2022 por la revista The Banker, fueron respondidos por Arista. El titular del MEF pidió al BCR escuchar la petición de esta cartera de bajar las tasas de interés, a pesar de que el BCR es un organismo autónomo.

“A Julio [Velarde] yo le respondería que debería escuchar el pedido del ministerio y nuestro pedido, es que sea más proactivo en reducir la tasa de interés del BCR. Nosotros vemos que la tasa de interés real es bastante alta y eso no ayuda a reactivar la economía con la velocidad que nosotros quisiéramos”, indicó Arista días atrás.

“No hay partidos”

Durante su intervención en el evento, Julio Velarde cuestionó el conjunto de normas electorales que se aprobaron en los últimos años. En ese sentido, señaló que estas fueron implementadas “como si funcionaran partidos serios”.

“Me preocupan las reglas del juego actuales, si no me equivoco en junio el que va a ser candidato tenía que estar inscrito a un partido, y no hay partidos Si queremos realmente candidatos buenos, va a tomar tiempo organizarse. Se han dado un conjunto de reglas como si efectivamente funcionara partidos y no hay partidos; y todas las normas son como si efectivamente fueran partidos serios”, indicó.

Asimismo, el titular del BCR también cuestionó que se eleve en 1% la valla para alianzas electorales. Indicó que antes no existían estas normas “y no había tantos problemas”. En ese sentido, también puso en entredicho las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias que se buscó implementar en el Perú como se aplican en Argentina.

“Las reglas están hechas como si hubieran partidos sólidos que hubieran cumplido todos los requisitos y no es cierto. Inclusive las barreras que impiden alianzas, elevar 1% si hay alianzas. Antes no había y no había tantos problemas. (...) Las primarias obligatorias pongamos, el límite tanto en Argentina como acá se puso en 0.5%. 13 candidatos en 2021 han tenido más de 0.5%. Entonces, el creer que primarias con 0,5% resuelve el problema creo que no es tan correcto. Siguen habiendo muchos candidatos”, sentenció.

