El candidato presidencial del Partido Morado, Julio Guzmán, pidió este jueves a la ciudadanía que no vote por “populismos extremistas” tanto de izquierda como de derecha, ya que estos van a “llevar al abismo” al país.

Instó, en esa línea, a evaluar “los riesgos de los candidatos que polarizan al Perú con odio” en sus discursos, en medio de la crisis económica y sanitaria producto de la pandemia del COVID-19.

“No votemos por los populismos extremistas que nos van a llevar al abismo y terminar como otros países de la región que ya están destrozados, optemos por una solución sensata”, sostuvo en su participación en el evento presentación de Propuestas Presidenciales 2021 organizado por la Cámara de Comercio de Lima

“Tenemos que mirar cuáles son los riesgos de estas elecciones, de candidatos que polarizan al Perú con odio, con rencor, con intolerancia, con populismo, proponiendo, desde la izquierda populista a la derecha populista, cosas que no se pueden cumplir. Son cantos de sirena que tratan de atraer a la gente y aprovecharse de su desesperación”, señaló.

Guzmán consideró que “muchas veces cuando las personas estamos desesperadas queremos escuchar lo que las personas” y en dichas circunstancias “algunos personajes quieren aprovecharse de nosotros”.

“La gente no solo se está muriendo de COVID-19, se está muriendo de hambre, tenemos miedo por nuestros hijos, por nuestras familias, no sabemos qué va a pasar mañana y eso nos tiene con ansiedad y preocupación, por eso es que los peruanos no están interesados en las elecciones”, manifestó.

Julio Guzman

