El congresista de Podemos Perú, José Luna Gálvez, en su intento por aprobar el sétimo retiro de ahorros para la jubilación de los afiliados a las AFP, calificó como “gente que no piensa” a los obreros del Perú, hecho que inicialmente pasó inadvertido durante su participación en la sesión extraordinaria de la Comisión de Economía realizada el último martes.

“Los profesionales que me hablan, están pidiendo que inmediatamente; ellos mismos, los mismos ciudadanos, reactiven la economía con su propio dinero y el país se siga moviendo y los negocios sobrevivan, y la economía siga y salga adelante. Es una decisión económica, donde cada uno, de acuerdo a su responsabilidad; porque es clase media la que está afectada, presidente, ya no son obreros, gente que no piensa, son profesionales en diferentes materias, los que están ahora afectados”, dijo el legislador de Podemos Perú.

En la citada sesión, el parlamentario izquierdista Guido Bellido había solicitado ampliar la agenda para incluir y aprobar un sétimo retiro de ahorros para la jubilación de los afiliados a las AFP por 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), lo que fue rechazado por 12 votos en contra y 11 a favor.

Votaron en contra del retiro César Revilla (Fuerza Popular), Alejandro Cavero Avanza País), María Acuña (Alianza para el Progreso), Rosangella Barbarán (Fuerza Popular), Víctor Flores (Fuerza Popular), Noelia Herrera (Renovación Popular), Elva Julón (Alianza para el Progreso), Juan Lizarzaburu (Fuerza Popular), Ilich López (No agrupado), Jorge Montoya (Renovación Popular), Tania Ramírez (Fuerza Popular) y Adriana Tudela (Avanza País).

A favor votaron José Luna (Podemos Perú), Segundo Montalvo (Perú Libre), Carlos Anderson (No agrupado), Isabel Cortez (Cambio Democrático – Juntos por el Perú), Jorge Flores (Acción Popular), Américo Gonza (Perú Libre), Nieves Limachi (Cambio Democrático – Juntos por el Perú), Isaac Mita (Perú Libre), Alex Paredes (Bloque Magisterial), Germán Tacuri (Bloque Magisterial) y Elías Varas (Perú Bicentenario).





Corrupción

Pero ese no es el único revés que ha sufrido Luna, quien se autodenomina defensor de la clase trabajadora, sino que uno de los procesos judiciales que tiene por corrupción se acaba de reactivar.

El Ministerio Público pidió al Poder Judicial que ordene la incorporación de su partido Podemos Perú a la investigación preparatoria seguida en su contra por las presuntas irregularidades detectadas en la inscripción de su agrupación política ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Luna también afronta otra investigación preparatoria por los presuntos aportes ilegales de las empresas brasileras Odebrecht y O.A.S para financiar las campañas electorales de su primer partido político, Solidaridad Nacional, en los años 2011 y 2014.

José Luna en el Congreso