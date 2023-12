Luego de salir de prisión tras 17 años de encierro por ordenar la sublevación armada en la ciudad apurimeña de Andahuaylas, que terminó con la vida de cuatro policías, el líder etnocacerista Antauro Humala ha hecho su entrada oficial a la vida política del país a través de la inscripción de un partido cuyas siglas llevan su nombre.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) habilitó a la Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O) a participar en las próximas elecciones de 2026. ¿El argumento? Que Humala —un sentenciado por secuestro, homicidio y rebelión a quien se le conmutó la pena de 25 años de cárcel— no figura como fundador ni miembro de la dirigencia de la agrupación política.

Según el órgano electoral, la inscripción del partido no pone en peligro la vigencia del sistema democrático, pese a que en la práctica Antauro Humala emplea una retórica en la que promueve la violencia para quebrantar el orden democrático y tiene un discurso que colisiona con el respeto de los derechos humanos.

Lo que no vio el ROP

El Registro de Organización Políticas (ROP) desestima el hecho de que cinco compañeros de rebelión de Antauro Humala —que fueron parte del grupo de 160 reservistas que lo ayudaron a asaltar la comisaría de Andahuaylas con ametralladoras, fusiles y escopetas— aparecen en el acta de fundación de A.N.T.A.U.R.O. Ellos están también con las manos manchadas por el asesinato de policías, igual que su líder.

El primero en la lista es Marco Antonio Vizcarra Alegría, alias ‘Capitán Paiche’ o ‘Paiche’, quien figura como representante legal y presidente de la organización política.

La historia de Vizcarra y Humala se remonta a la década de 1980, cuando ambos pertenecían al Ejército Peruano. El ‘Paiche’, no obstante, renunció al cargo militar cuando fue denunciado por el delito de narcotráfico por el caso ‘Vaticano’, apodo con el que se conocía al narcotraficante Demetrio Chávez Peñaherrera, quien acusó a Vladimiro Montesinos de cobrarle cupos mensuales para que militares destacados en el Alto Huallaga le permitieran sacar del país pasta básica de cocaína en cientos de vuelos entre 1991-1994.

Marco Vizcarra, el segundo al mando en el ‘Andahuaylazo’, fue sentenciado a 16 años de prisión por ser autor de los delitos de rebelión y arrebato de armas de fuego, y coautor del delito de secuestro.

‘Paiche’ no solo organizó y comandó a las huestes etnocaceristas, sino también se encargó de sustraer las armas de la comisaría, distribuirlas entre los reservistas y de resguardar la dependencia policial desde el techo del local.

La cercanía entre Antauro Humala y Marco Vizcarra solo se ha fortalecido con los años. Prueba de ello son las reuniones y conferencias en las que vienen participando en los últimos meses, y el viaje que hicieron a Iquitos hace unos días como parte de la campaña electoral para impulsar la candidatura del primero en 2026. (Ver recuadro).

Javier Sulca Cáceres, quien era coordinador del movimiento etnocacerista en Huancayo cuando fue arrestado por el ‘Andahuaylazo’, ahora está a cargo de la Secretaría Nacional de Reservistas y Movilización del nuevo partido político.

Sulca Cáceres, también condenado a 16 años de cárcel, tuvo un rol dirigente en la convocatoria de decenas de subversivos que viajaron desde Ayacucho, Tacna, Arequipa y distintos lugares del país, con la misión de ocupar la comandancia de la Policía en Andahuaylas, Apurímac, y derrocar el gobierno de Alejandro Toledo.

Los otros rebeldes de Andahuaylas que también integran el comité directivo del partido humalista son Edgard Quispe Condori, Raúl Huamani Ranilla y Justo Lucas Álvarez. Los dos primeros están a cargo de la Secretaría Nacional de Política e Ideología y la Secretaría Nacional de Planeamiento y Plan de Gobierno, mientras que último está en calidad de ‘invitado’ y apoderado legal de la agrupación política.

Los seguidores del díscolo dirigente no solo infestan el comité directivo del partido. Diana Gutiérrez Najarro, hermana de Juan Virgilio Gutiérrez Najarro— otro procesado por la asonada de Andahuaylas—, es una de las 50 fundadoras de A.N.T.A.U.R.O. La ayacuchana aparece también a cargo de la Secretaría Nacional de Organizaciones Civiles y Populares.

Se refugian en la ley

Irónicamente, los subversivos etnocaceristas que exigían la destitución de un gobierno elegido democráticamente ahora se amparan en la ley para defender la inscripción de su organización política y la elección de sus huestes como directivos.

La abogada de Antauro Humala, Carmen Huidobro, explicó que el partido convocó a los militares etnocaceristas porque habían participado en el ‘Andahuaylazo’. Huidobro manifestó también que el rol de Antauro Humala es solo dar conferencias en la agrupación.

En entrevista con Perú21, el excongresista Rubén Ramos, quien ahora es secretario general, sostuvo que Antauro Humala no puede ser fundador o miembro directivo del partido porque aún tiene impedimentos, pero que ‘Paiche’, Javier Sulca, y sus compinches sí porque ya cumplieron su condena.

“Antauro Humala tiene impedimentos y estas personas no. Fueron sentenciadas por rebelión y han sido absueltos por los otros delitos”, señaló Ramos.

“Esas personas no forman parte de ninguna candidatura, no están inmersos en un proceso electoral. Forman parte de una organización política de carácter privado y la ley no tiene ninguna regulación expresa para que puedan revisarse sus antecedentes y puedan ser excluidos”, declaró Luis Alberto Sánchez, jefe del gabinete de asesores del JNE, para este diario.

En ese sentido, el funcionario señaló que A.N.T.A.U.R.O. tenía la autonomía y facultad para elegir a sus afiliados, miembros del consejo directivo y fundadores.

“El ROP no hace ningún filtro. Lo que hace es calificación registral. No tenemos un mandato de la ley que nos obligue a hacer un filtro, entiéndase por eso realizar una búsqueda de antecedentes”, precisó Sánchez. “El ROP no puede actuar fuera del marco de una norma que señale esa función de manera expresa”, añadió.

Por otro lado, Sánchez explicó que, de existir una norma que indique que los miembros de un partido no pueden tener antecedentes penales o sentencias por delitos dolosos, el ROP estaría obligado a solicitar información al Poder Judicial.

De acuerdo al especialista en procesos electorales, José Manuel Villalobos, no existe ningún impedimento para que personas como ‘Paiche’ o Javier Sulca, que ya cumplieron su pena y están rehabilitados, formen parte de una organización política.

“Incluso hasta alguien sentenciado por terrorismo, que ya pagó la pena, podría hacer un partido. Cuando cumples una pena, tus antecedentes se anulan, se borran. Están olvidados”, sostuvo Villalobos.

Sobre la exclusión de Antauro Humala en el acta de fundación del partido, el experto en derecho electoral refirió que puede ser parte de una estrategia, legal y política, ya que el exconvicto etnocacerista aún no paga la reparación civil a los deudos de los policías asesinados en Andahuaylas. Y por ello, sus derechos civiles aún están suspendidos.

“Las siglas de Antauro ni siquiera están textualmente en el estatuto del partido”, comentó Villalobos.

Antauro Humala podrá no figurar en el acta de fundación de la organización política, pero hay suficiente evidencia para sustentar que la ideología partidaria se alinea con los antecedentes del etnocacerista.

Humala se presenta en mítines y conferencias del partido, dicta talleres en la Escuela de Formación Política e ideológica A.N.T.A.U.R.O., y va de gira electoral promocionando su candidatura entre movimientos regionales y simpatizantes.

La ley es débil ante las intenciones del perpetrador del ‘Andahuaylazo’ de participar en las elecciones de 2026, pues hasta ahora los sentenciados por terrorismo, rebelión y sedición pueden postular a cargos de elección popular.

Hace campaña y olvida la reparación

Desde que salió del penal de Chorrillos, en agosto del año pasado, Antauro Humala se ha embarcado en una gira política por distintas ciudades —siendo su más reciente visita a la ciudad de Iquitos, Loreto.

Antauro Humala ya ha recorrido 12 regiones del país.

Como parte de la campaña electoral, el etnocacerista ha organizado mítines principalmente en el sur del país, y algunas ciudades del norte, siempre acompañado de su mano derecha, Marco Antonio Vizcarra, y de su esposa, Ina Andrade.

Desde septiembre a la fecha, ha recorrido La Convención, Acomayo y Pichari (Cusco), Juliaca (Puno), Chala (Arequipa), Huamanga, Vilcashuamán, Huanta y Vizcatán (Ayacucho), Huancayo (Junín), Paucará (Huancavelica), Tacna, Ica, Piura, La Libertad y Tumbes.

A dos años de la carrera presidencial, Humala es para los antauristas el candidato natural de A.N.T.A.U.R.O. Ello pese a que aún paga la reparación civil de más de un millón de soles a los deudos de los policías asesinados en Andahuaylas.

