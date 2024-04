Apoyan el pedido. La bancada de Renovación Popular (RP) respalda la moción para investigar la muerte del expresidente Alan García, que será presentada para su votación en el Pleno, aseguró su vocero alterno José Cueto.

El pedido, que es una iniciativa del vocero principal del grupo parlamentario de Renovación Popular (RP), Jorge Montoya, solicita conformar una comisión investigadora para que se realice una indagación exhaustiva sobre la muerte del exmandatario, hecho ocurrido el 17 de abril de 2019.

“Nosotros hemos tomado esta decisión de bancada, y la firma el vocero Jorge Montoya, pero los de la bancada estamos respaldando esa moción. Primero, porque nos parece que es una moción que busca hacer justicia, por la verdad, no por el suicidio sino (para) saber qué pasó. Porque todo lo que sucedió tras la muerte del expresidente Alan García. Todo ha quedado en duda. En la nebulosa. No fue el fiscal encargado (José Domingo Pérez). Fue la prensa. (Había) un periodista que ya sabía desde antes que lo iban a capturar. ¿Por qué no había audio de lo que estaban firmando?”, dijo Cueto.

Perú21 reveló, se recuerda, en un informe del 12 de febrero último, que el excongresista aprista Mauricio Mulder dijo que tenía conocimiento que existe un video completo e inédito de la grabación del allanamiento a la casa del expresidente Alan García, del 19 de abril de 2019, fecha en la que se quitó la vida de un balazo.

El video —añadió el exparlamentario— está en poder del Ministerio del Interior.

En aquella ocasión, Mulder dijo además que iba a hacer todo lo posible para que el actual Congreso conforme una comisión investigadora de la muerte del expresidente, esto porque la comisión conformada en el Parlamento —que estuvo presidida por el exparlamentario Jorge del Castillo, tras el fallecimiento del exmandatario, en el 2019— no pudo elaborar un informe final porque cinco meses después se produjo el cierre del Legislativo por parte del exmandatario Martín Vizcarra.

VIDEO RECOMENDADO