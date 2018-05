Jorge Chávez Cotrina: "Edwin Vergara no actúa correctamente"

En un inicio, el congresista Edwin Vergara dijo que colaboraría con la Fiscalía para esclarecer sus presuntos vínculos con el narcotraficante Diego Sánchez Ospina. Sin embargo, decidió no asistir al interrogatorio e informó a la Fiscalía que usaría su prerrogativa.

El congresista Vergara no está actuando correctamente con la Fiscalía. A él se le citó y dijo que iba a colaborar. Sin embargo, a último momento cambió de opinión. Considero que se está extralimitando. ¿Cómo así?

No puede abusar de su prerrogativa. Él dijo que iba a colaborar y, finalmente, pidió que le manden un pliego de preguntas.

¿La Fiscalía accederá al pedido del legislador por Fuerza Popular?

Él actuará de acuerdo con sus atribuciones, pero tengo entendido que Vergara será citado una vez más.

¿Perjudica que Vergara se rehúse al interrogatorio de la Fiscalía?

Exhorto al congresista (Vergara) a que colabore con la investigación –la Policía incautó más de 800 kilos de droga en un almacén de San Juan de Lurigancho– por el bien de la pesquisa y por el suyo. Debe demostrar que no tiene vinculación alguna con las actividades ilícitas.

¿Qué otros avances hay?

Estamos enviando cartas rogatorias a las autoridades fiscales de España y Bélgica para ver las exportaciones que han realizado las personas vinculadas al caso.