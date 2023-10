El exjefe de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, no acudió ayer a declarar en el juicio contra el expresidente Ollanta Humala y con ello incumplió el acuerdo de colaboración eficaz que suscribió con el equipo especial Lava Jato en 2018.

Durante la audiencia, el mismo fiscal Germán Juárez expresó su molestia por el comportamiento del delator y pidió a los jueces del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional que se prescinda de su testimonio.

“No cabe otra cosa que se haga efectivo el apercibimiento dictado por su colegiado y se prescinda de su declaración; se elaborará un informe al fiscal José Domingo Pérez, quien está a cargo de la colaboración, para que se proceda a la revocatoria de su beneficio (de Jorge Barata”, declaró Juárez muy fastidiado.

Delator. Barata se presentó de forma virtual el 7 de septiembre en juicio por caso Metro de Lima.

El empresario ha sido excluido de toda investigación penal en la que estaba implicado debido a ese acuerdo. Pero si un juez acoge el pedido fiscal, Barata será incorporado en indagaciones y con ello podría enfrentar prisión preventiva.

¿Qué implica la anulación del acuerdo? Que las declaraciones del brasileño no sean usadas no solo en el juicio contra Humala, acusado de recibir US$3 millones ilícitos para financiar la campaña del 2011, sino también en los procesos de Keiko Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski y Alejandro Toledo, por mencionar a los peces gordos.

En aprietos

La sala que preside la jueza Nayko Coronado recibió ayer dos noticias de parte del exejecutivo de Odebrecht: su argumento para no asistir al juicio en Lima y la presentación de César Nakazaki como su nuevo abogado.

El colaborador alegó que tiene acuerdos legales suscritos con Brasil que debe acatar, y que si otro país necesita de su declaración esta debe ser requerida a través del sistema de cooperación internacional.

“Los acuerdos en Brasil, tanto como persona jurídica y persona natural, establecen la obligación de cooperación penal con los Estados que hubiesen sido afectados por los hechos que motivan los denominados “Casos Lava Jato”, conforme a acuerdos de colaboración eficaz que se celebren según las normas internacionales y las nacionales de cada Estado”, se lee en el escrito de Jorge Barata.

Precisamente, el colegiado resolvió hace un mes que Barata debía venir al Perú para cumplir con su obligación legal honrando su acuerdo, y que sobre ello no tenía influencia la justicia brasileña.

Sin embargo, Nakazaki objetó esa conclusión. Para el letrado, su patrocinado está obligado a declarar como testigo, pero ello se debe realizar cumpliendo procedimientos internacionales.

“Se discrimina a los testigos que viven en el Perú de los que viven en el extranjero (...) los testigos que domicilian en Brasil tienen que declarar a través de la Cooperación Judicial Internacional, no de manera presencial; un testigo no tiene que venir desde el extranjero a declarar en juicio, eso no existe”, dijo a este diario.

El abogado sostuvo, además, que su función es mantener en pie el acuerdo de colaboración de su patrocinado y por ello consideró que el fiscal Pérez no pedirá a un juez que se anule la delación premiada.

“Barata ha dado varias docenas de testimonios, todo eso no se puede tirar al tacho de un momento a otro; el juicio contra Alejandro Toledo está a la vuelta de la esquina”, enfatizó.

El equipo especial liderado por el fiscal Rafael Vela debe tomar una decisión, considerando que inician más juicios que necesitan de la manifestación de Barata.

Después de todo, ¿por qué no podría declarar virtualmente si el resultado en busca de la verdad sería el mismo?

Tenga en cuenta

-César Nakazaki aseguró que no hay conflicto de interés en su defensa de Jorge Barata luego de haber defendido a investigados del caso Lava Jato como Ollanta Humala y PPK.

-Barata confirmó aportes ilícitos de Odebrecht a campañas políticas.