En su último interrogatorio, a inicios de octubre, el empresario Jorge Barata se excusó de declarar ante el equipo especial Lava Jato alegando un incumplimiento del acuerdo de colaboración eficaz suscrito entre la Fiscalía peruana y la empresa Odebrecht.

Aquella vez, el exejecutivo debía identificar 71 codinomes que ocultaban la verdadera identidad de políticos peruanos que recibieron dinero ilícito de la constructora.

El mismo exdirectivo brasileño dijo a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez que, debido a que la compañía no había recibido los S/524 millones del saldo de la venta de la hidroeléctrica Chaglla, no contaba con recursos para pagar a su abogado ni costear los pasajes aéreos y otros gastos logísticos.

Barata fue claro al señalar que era necesario conocer el pronunciamiento de la jueza María de los Ángeles Álvarez para continuar con la diligencia. Y el último lunes, más de un mes después de ese altercado, se acabó esa espera.

La magistrada había condicionado la entrega del dinero si la empresa afrontaba procesos penales.

Ese monto fue retenido en el fideicomiso que, de acuerdo a la sentencia, se le debe devolver a Odebrecht por la venta de Chaglla. Esos recursos deben ser usados por la empresa para pagar sus deudas con otras compañías con las que tercerizó contratos.

En su resolución, no obstante, Álvarez destacó que tanto el Ministerio Público como la Procuraduría ad hoc manifestaron su aprobación a que Odebrecht sea beneficiada con su reclamo. Por tanto, concluyó, no había controversias por aclarar.

Nuevo Interrogatorio

Tras conocerse la decisión de la jueza, fuentes del equipo especial indicaron a Perú21 que se habían programado nuevas diligencias en Brasil para recoger el testimonio de Jorge Barata.

En principio, el viaje de los fiscales Vela y Pérez estaba programado para este mes, pero al haber sido citados el 12 y 13 de noviembre para declarar contra el exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry, por haberlos removido de sus cargos en 2018, la toma de declaración del empresario brasileño se pospuso para diciembre.

Los interrogatorios a Barata serán el 11, 12 y 13 del último mes del año. Ahora no tendrá motivos para reservarse información.

La devolución del dinero ahora depende del Ministerio de Justicia. Fuentes en Palacio de Gobierno señalaron a este diario que el presidente Martín Vizcarra mantiene su postura de no devolver el dinero.

Erick Sablich, analista político: “Había que dar algo a cambio” (Análisis)

A nadie le gusta ver a Odebrecht recibir S/524 millones, pero hay que ser realistas y defender el trabajo de colaboración eficaz y las investigaciones, porque están permitiendo descubrir actos de corrupción relevantes.

Esto ha sido parte de una negociación y si se quiere recibir información de Odebrecht, hay que dar algo a cambio. No sé si es una negociación perfecta, pero no estamos en un mundo perfecto y la Fiscalía no tiene todas las herramientas para llegar a la verdad sin contar con la contribución de la empresa. Lo curioso es que es la propia jueza quien introduce el requisito de las investigaciones para condicionar el desembolso, pero ahora interpreta la misma sentencia de una manera menos restrictiva. Hay una evidente contradicción de la jueza, aunque ahora corresponde al Estado entregar el dinero.

TENGA EN CUENTA

- Este diario conoció que la ministra de Justicia, Ana Teresa Revilla, explicará al mandatario Martín Vizcarra la forma en que debe acatarse el pronunciamiento de la jueza Álvarez.

- En la última diligencia, Barata contó que realizó pagos ilícitos a Javier Velásquez Quesquén, Yehude Simon, Aurelio Pastor, Juan Carlos Eguren, y aportes a las campañas del PPC (2006 y 2010).