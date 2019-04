Abogado de Jorge Barata califica grabación de Erasmo Reyna como "clandestina, baja y ruin" [VIDEO]

Lo rechaza. Carlos Kauffman, el abogado del exmandamás de Odebrecht en Perú, Jorge Barata , calificó la grabación que hizo el letrado Erasmo Reyna (abogado del fallecido Alan García) de "clandestina, baja y ruin". Este es el tercer día de las diligencias fiscales en Curitiba, Brasil.

"Tomé conocimiento no escuché la grabación peor estaba a lado de Jorge Barata y lo considero un absurdo del abogado. Primero fue una conversación impositiva, forzada que buscó extraer dichos, no corresponde a todo lo que fue hablado por Barata en las diligencias", dijo Carlos Kauffman a la prensa.

El abogado resaltó que en la conversación, en la que estuvo presente, su patrocinado fue "muy categórico en decir que su compromiso es con la verdad". Además la consideró "clandestina e inválida".

“No es viable que un abogado haga eso. Yo soy abogado y aquí en Brasil esa es una conducta completamente absurda y antiética”, agregó.

Al ser consultado por si tomaría medidas legales contra Erasmo Reyna por la grabación ilícita que hizo, Carlos Kauffman respondió que no hay necesidad porque "esa actitud fue tan baja tan ruin que ni vale la pena".

El abogado mencionó que se entregarán todos los documentos que prueben las declaraciones de su patrocinado.

"Pasamos a una nueva etapa, necesitamos una homologación del acuerdo, presentaremos 4 mil folios que comprueban todo lo dicho por Jorge Barata y se entregarán en los próximos días. Entregaremos documentos que comprobarán todo lo que ha dicho", agregó

Más temprano, se difundió un audio en el que Erasmo Reyna habla con Jorge Barata durante el primer día de interrogatorio en Curitiba (Brasil). Este audio 'no oficial' no es consignado por la Fiscalía de Brasil, ya que las autoridades brasileñas solo grabaron el interrogatorio a Jorge Barata.