Jaime Villanueva, exasesor de la ex fiscal de la Nación, Patricia Bernavides, reconoció finalmente que ha cometido delitos, entre ellos el de organización criminal, señaló hoy su abogado,Luis Capuñay.

“Villanueva ha reconocido que ha cometido delitos, dentro de los delitos que se le imputa está el delito de organización criminal, la determinación de los demás integrantes de la organización criminal y el grado de responsabilidad está a cargo del Ministerio Público”, aseveró.

El equipo de fiscales contra la corrupción del poder (Eficcop) investiga una supuesta organización criminal presuntamente liderada por Patricia Benavides, quien habría instrumentalizado el Ministerio Público para propósitos personales, de las cuales es parte Jaime Villanueva.

Capuñay dijo a RPP que Villanueva, en el marco del proceso de colaborador eficaz al que se acogió, tiene el compromiso serio, desde el punto de vista personal más que legal, de resarcir el daño ocasionado a la sociedad, aportando información necesaria para el esclarecimiento de estos hechos.

“Poco a poco estamos viendo que se corrobora la versión no solo en la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que en su decisión (sobre Patricia Benavides), gran parte de la fundamentación es por los dichos de Villanueva y en los demás casos donde estamos viendo allanamientos e intervenciones”, manifestó a RPP.

Capuñay aseguró que se puede advertir que, a criterio del Ministerio Público, los dichos de Villanueva tienen un alto grado de fiabilidad.

“YO ESTOY DICIENDO LA VERDAD”

Villanueva ha dicho días atrás: “Saben que es cierto y no hay ninguna manera de sostener que en alguna parte digo la verdad y en otra no. Ya hay algunas acciones concretas que se han realizado a partir de lo que yo he declarado. Yo estoy relatando hechos en los que yo he participado o de los que yo he sido testigo, ya será el Ministerio Público y el Poder Judicial los que determinarán la responsabilidad de las personas”.

Villanueva, que en diciembre último recuperó su libertad tras acogerse a la colaboración eficaz, reafirmó que ha contado todo lo que sabe sobre las irregularidades al interior del Ministerio Público y que involucra a Benavides, destituida por el voto unánime de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), además del fiscal Rafael Vela y el periodista Gustavo Gorriti.

“Yo estoy diciendo la verdad. Yo estoy asumiendo mi responsabilidad en todos estos actos. Yo no estoy rehuyendo a mi responsabilidad ni me estoy escondiendo detrás de relatos, de mentiras, sino yo estoy afrontando, con lo duro y difícil que pueda ser reconocer actos bochornosos e ilegales en los que he participado, pero estoy dando la cara. Estoy asumiendo esa responsabilidad. Yo me reafirmo en que todo lo que he manifestado es cierto”, reconoció el exasesor.

