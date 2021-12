A través de un comunicación, IPAE Asociación Empresarial se pronunció sobre la reforma universitaria y, en ese contexto, exhortó al Congreso de la República a no retroceder en los avances de ese proceso. “Intereses particulares no deben prevalecer por encima del interés público”, precisaron.

En el documento, IPAE recordó que el proceso de licenciamiento de universidades, a cargo de la Sunedu, contempló la evaluación del cumplimiento de condiciones básicas de calidad por parte de las universidades, “buscando que solo operen aquellas que cumplen con brindar educación superior de calidad”.

“Las universidades con licencia denegada incumplían condiciones básicas de calidad, desde no contar con docentes calificados ni procesos de capacitación para mejorar esa situación, no cumplir con infraestructura ni equipamiento adecuados para programas ofrecidos, o no tener la debida transparencia en sus procesos. En su momento se les dio oportunidad de adecuarse y a las que no lo hicieron se les denegó la licencia. Luego de la denegatoria se les ha dado hasta cinco años para programar el cese de actividades y no perjudicar a sus estudiantes, quienes han tenido opciones financiadas por el Estado para trasladarse a universidades licenciadas”, recordó.

En ese contexto, agregó IPAE que otorgarles una nueva oportunidad de licenciamiento a esos centros de estudios “que no daban a los estudiantes un servicio con condiciones básicas y no se adecuaron cuando pudieron, va abiertamente en contra de lograr un sistema de educación superior de calidad”.

Precisó que la reforma universitaria “es una de las políticas educativas más importantes para la construcción de un Perú desarrollado”. Y la Sunedu, un elemento “clave para dar continuidad a los logros alcanzados”.

Por eso, indicó que “no debe ponerse en riesgo” el rol técnico y autónomo de dicha entidad.

“Lamentamos que la Comisión de Educación del Congreso de la República quiera retroceder en la misma, afectando la educación de los jóvenes y su futuro profesional”, añadió, en alusión a las iniciativas aprobadas en el grupo de trabajo que preside el legislador Esdras Medina y que serán posteriormente discutidas en el Pleno del Legislativo.

VIDEO RECOMENDADO

Se declaró fundada la solicitud de incautación sobre el pago de la reparación civil impuesta al líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón; además ministro Carrasco se contradice y ahora señala que reunión en Breña con Castillo fue por “temas personales”; y presidente Castillo no acudirá a declarar ante la Fiscalía sobre las presuntas injerencias en ascensos de las FF.AA. y pide nueva fecha; también gobernador regional de Ucayali huyó minutos antes de que se ejecute su detención por liderar presunta organización criminal.