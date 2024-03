El Congreso votaría el lunes la inhabilitación de Antonio Humberto de la Haza Barrantes, presidente de la Junta Nacional de Justicia. Esto, luego de que se aprobara una reconsideración de la votación en la que no se alcanzaron los votos para inhabilitar al titular del organismo.

En una maratónica jornada, el Pleno del Congreso logró inhabilitar a dos de los 6 miembros de la JNJ. Inés Tello y el vicepresidente del organismo, Aldo Vásquez, fueron destituidos con 67 votos, cantidad exacta que exige la ley para lograr la inhabilitación.

Tello, sobre quien pesaba la principal acusación, de haber permanecido en la JNJ a pesar de superar los 75 años, fue inhabilitada en primera votación y la reconsideración la votación no fue aceptada por el Pleno. No obstante, no alcanzaron los votos para inhabilitar a Vásquez Ríos en primera votación, en la que se obtuvo 65 votos. Sin embargo, tras una reconsideración, dos parlamentarios se sumaron a la mayoría de los congresistas e inclinaron la balanza a favor de la destitución del vicepresidente de la JNJ.

A pesar de que, en una primera votación, el Pleno del Congreso no logró los 67 votos para inhabilitar a De La Haza, se pidió una reconsideración que, transcurrida la sesión, no fue votada. Ante ello, la bancada de Cambio Democrático-JP envió una carta a Alejandro Soto, presidente del Congreso, en la que acusa a la Mesa Directiva de haber levantado la sesión “de manera arbitraria” y “dejando pendiente de votación la resolución legislativa que propone la inhabilitación de Antonio De La Haza”.

La sesión fue suspendida hasta el lunes 11 de marzo.

