Informe.21: Fiscal solicitará extradición de Toledo por Ecoteva en febrero

El prófugo ex presidente Alejandro Toledo no solo afrontará la extradición por el caso Odebrecht . Un nuevo requerimiento se asoma, pero esta vez será por la investigación de Ecoteva .

Una fuente de Perú21 en el Ministerio Público informó que la Fiscalía de Lavado de Activos, que preside Rafael Vela, solicitará, a más tardar en febrero, la repatriación del ex mandatario por la pesquisa de Ecoteva. A la par, se realizará la acusación ante la Cuarta Sala Penal Superior para Procesos con Reos Libres contra Toledo por el presunto “delito de lavado de activos agravado”.

Para cerrar el círculo, se requiere la declaración de Josef Maiman. La fuente indicó que el fiscal Hamilton Castro, a cargo del equipo especial anticorrupción del caso Lava Jato, ya se comprometió a entregar esta semana al fiscal Vela toda la información (documentación y testimonio) del empresario israelí.

“Castro no se puede negar a entregar la documentación de Maiman. De lo contrario, incurriría en responsabilidad. La acusación se ha retrasado porque no envió a tiempo la información del israelí”, sostuvo la fuente.

Maiman habría confirmado cómo se canalizó el pago del soborno a través de sus empresas, que terminaron en la offshore Ecoteva. La Fiscalía acusa a Toledo de recibir US$20 millones en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de la Interoceánica, tramos 2 y 3.

Para la Fiscalía de Lavado de Activos, es importante solicitar la extradición de Toledo por el caso Ecoteva debido a que la extradición por Odebrecht “no tiene nada sobre las adquisiciones inmobiliarias de Ecoteva. Tampoco están todos los investigados”.

BARATA, HOMBRE CLAVE

La declaración que dará próximamente Jorge Barata ante los fiscales peruanos también será clave para el caso Ecoteva.

La misma fuente explicó que, luego de que se acuse, se podrá introducir la declaración de Barata debido a que la investigación se lleva con el antiguo Código Procesal.

En setiembre pasado, el juez Abel Concha, quien estuvo a cargo del caso Ecoteva, consideró que la Fiscalía de Lavado de Activos “no tiene claro cuál es la ruta del dinero desde donde se habrían depositado las presuntas coimas a favor de Toledo”. Sin embargo, el fiscal Vela dijo a este diario que Concha querría favorecer a Toledo.

PIDEN A CONCEPCIÓN APARTARSE DEL CASO



Heriberto Benítez, abogado de Alejandro Toledo, informó que el jueves pasado solicitó al juez Richard Concepción, aún a cargo del caso Odebrecht, que se aparte de la pesquisa del ex presidente.

La defensa argumentó a Perú21 que con el nuevo estatuto aprobado por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, ese expediente debería ser derivado de una vez a la Sala Anticorrupción.

“Concepción ya no podrá resolver la extradición de Toledo por el caso Odebrecht. Aún no tenemos respuesta a nuestro pedido”, indicó.

Para Benítez, la extradición de Toledo por el caso Odebrecht no tendría validez debido a que la declaración de Josef Maiman no ha sido corroborada judicialmente porque aún no es colaborador eficaz.

De otro lado, el abogado informó que han solicitado a la Unidad de Cooperación Judicial Internacional estar presentes en la declaración que Jorge Barata dará en breve a los fiscales peruanos.

► Abel Concha: Debe evaluarse este pedido [ANÁLISIS]



DATOS



- El pasado 29 de diciembre, el fiscal Hamilton Castro presentó al Poder Judicial el pedido de extradición de Alejandro Toledo por el caso Odebrecht.



- El ex presidente tiene dos órdenes de captura. Desde febrero se encuentra prófugo en Estados Unidos.