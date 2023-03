“Eran pocos los que querían conversar, los demás nos atacaron a matar”, recordó el cabo Cristian Flores Foraquita sobre la violenta jornada del último domingo en Ilave, en Puno, que terminó con 6 militares fallecidos por ahogamiento tras huir de turbas subversivas que en ningún momento cesaron de arrojarles piedras y explosivos artesanales.

Perú21 viajó a la base militar de Ilave para recoger testimonios de soldados sobrevivientes y heridos durante la arremetida de los subversivos. Un sector de la población permanece muy cerca al cuartel y se niega a hablar con la prensa para explicar su postura. Mantienen una actitud de violencia. La ciudad de Ilave continúa paralizada, al igual que el resto de la región. Los puentes Colonial e Internacional están tomados por manifestantes antigubernamentales, pero el segundo es el centro de operaciones.

Las hordas que atacaron a la patrulla pretendían capturar a los soldados para que sean linchados por la gente apostada en el Puente Internacional.

“Queríamos conversar. Íbamos a Juli para apoyar en la seguridad y no para pelear”, narró el cabo Cristian Flores Foraquita, quien se viene recuperando de lesiones en el tópico del cuartel de Ilave.

“Estábamos totalmente rodeados. La gente de Pilcuyo nos iba a entregar a Ilave. Nos querían linchar”, afirmó el cabo Jonathan Flores Choque (19), natural de Ilave. Agregó que se estaba ahogando en el caudaloso y profundo río Ilave, pero fue rescatado a tiempo.

Al salir del río, cuenta Flores, se encontró con su madre y con un poblador que le recriminó por “apoyar al gobierno de Dina Boluarte”

“Mi mamá al escuchar lo que me decían me quiere defender. El caballero me dio un hondazo en la espalda y también quiso pegse a mi mamá, entonces me puse en medio para que no la toque”, señaló.

En el hospital de la zona se vienen recuperando 4 soldados, en Juliaca uno y en el cuartel de Ilave 3.

Elías Maquera Foraquita es uno de los que se recupera en Ilave de una lesión a la columna luego de recibir una piedra de 7 u 8 kilos. “Si cruzamos el río fue porque era la única solución. Ellos nos decían que nos iban a matar”, declaró.

Muchos de los sobrevivientes consideran un “milagro” haber vuelto con vida a su base.





Renovación Popular y Fuerza Popular impulsan mociones de interpelación contra el ministro de Defensa, Jorge Chávez, tras el fallecimiento de seis militares del Ejército ahogados en el río Ilave al tratar de escapar de una muchedumbre subversiva.





