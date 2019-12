Política







Hugo Coya: “Petrozzi me dijo que él no me hubiera pedido la renuncia, pero dos funcionarias habían ‘envenenado’ al presidente” El expresidente del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) aseguró que el ministro de Cultura le dijo que “había mucho malestar por las coberturas en el canal”. También indicó que el Ministro de Cultura le pedía coberturas espc