El economista Hernando de Soto aseguró que si se resuelve el problema fundamental de la Constitución Política, las posibilidades de una vacancia en el gobierno del presidente Pedro Castillo desaparecerán “tarde o temprano”.

Luego de una reunión con congresistas de Avanza País, el excandidato presidencial de dicho partido afirmó que no se sabe qué va garantizar la inversión y el trabajo de extranjeros y peruanos, “una Constitución que ya existe y que es clara, o una Constitución que no existe y que no está definida”.

“Creo que esto solamente se va a resolver en el momento en el cual sepamos si todos estamos de acuerdo de que no se puede seguir especulando sobre cuál es el orden que nos gobierna, si es la Constitución aceptada por todos, reconocida por todos los países del mundo, o si vamos a entrar en la aventura de una Asamblea Constituyente”, expresó.

“Si se resuelve este problema fundamental, el hecho de que haya vacancias seguidas va a desaparecer tarde o temprano porque esta vacancia que estamos discutiendo ahora vendría a ser el sexto o sétimo acto, si mal no recuerdo, acto de aniquilamiento político que viene desde la salida del presidente (Pedro Pablo) Kuczynski del poder”, añadió.

En ese sentido, De Soto estimó que se debe ir más allá de estos conflictos e “ir a la raíz del problema” y consideró que se deben a que “no nos ponemos de acuerdo sobre cuáles son las leyes fundamentales” y el “orden que debe seguir el país”.

“En otras palabras, el problema que subyace en verdad a las vacancias es el hecho de que no sabemos qué va garantizar la inversión y el trabajo tanto de extranjeros como de peruanos, una Constitución que ya existe y que es clara, o una Constitución que no existe y que no está definida”, subrayó.

Cabe indicar que Hernando de Soto también se reunió este viernes 4 de marzo en Palacio de Gobierno con el presidente de la República, Pedro Castillo, quien le agradeció la visita.

“Quisiera agradecer la visita que ha tenido a bien a Palacio de Gobierno el señor Hernando de Soto. Hemos estado conversando unas horas y qué bien que en ese marco ya hoy en día nos estemos quitando ese fantasma de que Pedro Castillo llegó al Gobierno para instalar o convocar una Asamblea Constituyente para instalar un modelo chavista o comunista. La rechazo rotundamente”, expresó.

