Primaron los intereses políticos por encima de la salud pública. La designación de Hernán Yuri Condori Machado como nuevo ministro de Salud ha desatado críticas y la inmediata preocupación de la comunidad científica, incluido el Colegio Médico del Perú (CMP), en un contexto de lucha contra la tercera ola del COVID-19 y el proceso de vacunación a menores de edad.

Razones no faltan. Condori es un médico cirujano de 54 años, pero sobre todo militante de larga data de Perú Libre, agrupación con la que tentó —sin éxito— ser alcalde del distrito de Perené (Chanchamayo, Junín) en 2010. Y también es amigo de Arturo Cárdenas (‘Pinturita’), uno de los cabecillas de Los Dinámicos del Centro.

Goza de la absoluta confianza del dueño del partido, Vladimir Cerrón, quien incluso lo sumó a su equipo las dos veces que dirigió el Gobierno Regional de Junín (2011-2014 y 2019), en calidad de director ejecutivo de la Red de Salud de Chanchamayo.

Condori arrastra una investigación en su contra en la Fiscalía Anticorrupción por cobro indebido durante su segunda gestión en Chanchamayo, según fuentes de Perú21. El expediente se encuentra en la etapa de investigación preparatoria y está relacionado con irregularidades en el proceso de contratación de personal CAS, entre ellas, “cobros ilegales” a postulantes.

En su primera experiencia como director, la Contraloría ya lo había lo incluido en la lista de once funcionarios con presunta responsabilidad administrativa al advertirse irregularidades en la contratación de un tomógrafo para el Hospital II La Merced; y por el cual se desembolsó más de S/1.2 millones.

De acuerdo con la auditoría, Condori, como parte del área usuaria, habría omitido remitir informes de conformidad y otros documentos. “(Por) Cuya negligencia e incumplimiento habrían omitido el debido procedimiento administrativo de las contrataciones del Estado”, se lee en el documento.

En enero de 2020 –y ya en el cargo el sucesor de Cerrón, Fernando Orihuela– fue nombrado nada menos que Director Regional de Salud de Junín; pero tan solo duró seis días. Fue cesado por falta de idoneidad para el puesto. No se le conoce mayor experiencia en gestión pública. Pero sí se le conoce como promotor de brebajes misteriosos.

Un promotor de ‘aguas milagrosas’

Lo que terminó por encender las alarmas es que Condori promueve en sus redes sociales el uso de “agua arracimada”, a pesar de que no tiene ninguna validez científica y por lo que incluso el decano del CMP, Raúl Urquizo, mostró su preocupación.

Consultorio de Condori en Perené. (Foto: Captura)

“La medicina se basa en la ciencia, no en los supuestos o ‘mi experiencia dice’. Si esa es la tendencia que va a implementar, ¿qué nos espera en la salud? Es, realmente, lamentable esta situación”, expresó.

Sin embargo, indicó que tienen “la obligación de escuchar al ministro”, por lo que dijo que este fin de semana tendrán una reunión al cual lo han invitado para conocer su plan de trabajo. El nuevo ministro de Salud también es un defensor del uso de la ivermectina.

Otro alfil de Cerrón

Otro personaje cercano al exgobernador en el Gabinete es el actual ministro de Energía y Minas, Carlos Palacios Pérez. La amistad entre ambos deviene desde hace muchos años, pues, en el primer gobierno de Perú Libre, Palacios realizó contrataciones con la sede central del Gobierno Regional de Junín por S/82,066.

Desde el fin de su último contrato (2013), el también militante del partido desapareció del radar político hasta los primeros días de enero del 2019, cuando fue designado por Cerrón como Director Regional de Energía y Minas.

Al igual que Palacios, alrededor de 40 profesionales de extrema confianza del sentenciado por corrupción fueron colocados en puestos claves, pero un informe del Órgano de Control Institucional (OCI) reveló que, de todo el grupo, solo dos de ellos cumplían con los requisitos mínimos establecidos.

En el informe se lee que el entonces director de Energía y Minas y hoy ministro del mismo sector no acreditó estar habilitado, no contaba con estudios de especialización y no tenía experiencia relacionada en el cargo, requisitos fundamentales que exige el manual de clasificación de cargos del mismo Gobierno Regional de Junín.

TENGA EN CUENTA:

Anoche Condori aseguró falsamente que el “agua arracimada” que promociona “tiene permiso de la DIGEMID, de DIGESA y de la FDA”. Sin embargo, el producto no figura en el Observatorio Peruano de Productos Farmacéuticos y tampoco contaría con evaluación de la FDA.

El CMP pedirá a Condori que explique también por qué ejerce como obstetra, como consta en redes sociales, sin tener esa especialidad. Solo es médico general.