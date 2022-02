Una verdadera crisis institucional ha desencadenado la designación de Hernán Condori Machado al frente del Ministerio de Salud (Minsa), la misma que no hace más que escalar desde el martes, cuando asumió el nuevo gabinete ministerial. Ante las evidencias en su contra, la directiva en pleno del Colegio Médico del Perú (CMP) tuvo que salir al frente antes de lo previsto y exigir su “inmediata” remoción del cargo, al considerar que no cumple ni siquiera con los “requisitos mínimos” para dirigir el sector.

“Acá no tiene nada que ver el color político. El Colegio Médico no puede determinar de qué partido tiene que ser el ministro; lo único que pedimos es que debe tener lo mínimo: las competencias para manejar (el sector), sobre todo en este momento que es de crisis”, dijo ayer en conferencia de prensa Raúl Urquizo, decano del CMP.

El flamante ministro —que dio el salto luego de haber sido director ejecutivo de la Red de Salud de Chanchamayo y director regional de Salud en Junín (solo seis días), todo en las dos gestiones de Perú Libre— tenía una denuncia en su contra ante el Colegio Médico por estar “promoviendo el ejercicio ilegal de la medicina”.

Esta denuncia ya comenzó a seguir su curso tras estar paralizada por el cambio de gestión al interior del C.M.P., quedando en manos del Consejo Regional de Huancayo el determinar una eventual sanción para el aún ministro de Salud.

“Lo que se ha señalado en esta documentación que nos ha llegado, es un médico general (…), pero en este caso se ha estado haciendo pasar por obstetra”, remarcó Urquizo. “Hace una serie de procedimientos, ecografías, colposcopía, etcétera, sin tener las competencias porque en el registro del Colegio Médico no se registra como médico gineco-obstetra”, agregó.

Rechazo. El Colegio Médico del Perú mostró mostró su indignación por el nombramiento. (Foto: BRITANIE ARROYO DUEÑAZ / GEC)

Pero eso no es el único cuestionamiento. Hernán Condori también estuvo promoviendo el consumo de “agua arracimada” con supuestas propiedades benéficas para la salud, pese a que no se cuenta con ninguna evidencia científica. A pesar de ello, el ministro había señalado falsamente que el producto contaba con la autorización de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) y la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) de EE.UU.

“Con respeto al otro producto que promociona, no es reconocido por la ciencia médica. De repente lo han inscrito (en Digesa), pero eso no garantiza que tenga una evidencia científica y que el Colegio Médico lo pueda avalar. Por eso hay que ser bien cuidadoso cuando uno nombra o receta algún producto; por esa razón también puede ser sancionado”, remarcó Urquizo.

Justamente, la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) emitió un comunicado en el que precisa que el producto en cuestión cuenta con registro desde setiembre de 2017, pero “como una bebida para diluir a base de agua purificada, jugo concentrado de granada y jugo concentrado de arándano”. Nada tiene que ver con propiedades terapéuticas.

El decano del C.M.P. mencionó que si no renuncia el ministro Hernán Condori, seguirán alzando la voz y dijo que esperan que la situación no se agrave, al precisar que si bien ellos no promueven huelgas, otras organizaciones gremiales de médicos sí.

“Realmente sería lamentable que, en plena crisis, se esté pasando esa situación. Es por eso que invocamos al presidente a que reflexione y que la destitución del ministro sea inmediata, porque esto está generando un problema. Ha paralizado todo lo que es salud. Estamos hablando de dos o tres días en esta situación en plena pandemia, que es lo más grave. Esa es una irresponsabilidad, desde nuestro punto de vista”, incidió.

Al Colegio Médico también se sumaron diversas organizaciones. La Federación Médica Peruana, por ejemplo, remarcó que, para ocupar un importante cargo, el médico “debe contar con una conducta personal y profesional intachable, lo cual no reúne el actual ministro de Salud”.

“Demandamos al señor presidente de la República y presidente del Consejo de Ministros que, en las horas siguientes, corrijan tal nombramiento”, señaló su Consejo Directivo Nacional.

En un pronunciamiento en conjunto, la Sociedad Peruana de Neumología, la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, entre otras cinco sociedades científicas, mostraron su preocupación pues recordaron que el ministro de Salud “se ha reafirmado en el uso y beneficio de pseudoterapias, lo cual constituye un serio riesgo al ser él la máxima autoridad en salud pública del país”.

Las organizaciones indicaron que, en el contexto de la pandemia, proliferaron las noticias falsas y el uso de pseudoterapias, sin ningún sustento científico, incluso a nivel del personal de salud, lo que hizo “mucho daño a la población”.

“Ha sido difícil para los médicos y personal de salud luchar contra estas prácticas”, sostuvieron, por lo que solicitaron al Gobierno reconsiderar la designación.

HAY RENUNCIAS

Prácticamente el único sector político que ha cerrado filas y le ha brindado su respaldo al nuevo ministro de Salud es Perú Libre, agrupación a la que Hernán Condori está vinculado desde que era solo un movimiento regional. Su fundador, Vladimir Cerrón, dijo que el C.M.P. “no debe atacar a un miembro de su orden, es antiético” y que “aquí lo que se hace es política desde una institución cuyo fin es la ética y la deontología, no más”.

Y, a través de un comunicado, la bancada de Perú Libre apoyó a Condori, a quien intentan poner como víctima de un ataque de “un sector de la derecha caviar”.

Sin embargo, las renuncias al interior del Minsa no se hicieron esperar, ante la inacción —una vez más— del Gobierno de Pedro Castillo. Anoche se conoció la dimisión del viceministro de Salud Pública, Gustavo Rosell Almeida, quien asumió el cargo desde la gestión del presidente Francisco Sagasti y que había permanecido con el saliente ministro Hernando Cevallos.

También renunció el Equipo Consultivo de Alto Nivel (ECAN), a cargo de recomendar los criterios éticos para la priorización de grupos en el proceso de vacunación. Se tomó la decisión, indicaron, al “no existir a la fecha condiciones para un ejercicio autónomo y consecuente del encargo”.

En tanto, en el Congreso, los parlamentarios Edward Málaga, Flor Pablo y Susel Paredes presentaron una moción para que el titular del Minsa concurra a aclarar los cuestionamientos a “su idoneidad para ejercer un cargo tan importante en el contexto de la pandemia de COVID-19″. Todo ello antes de la presentación del gabinete que dirige Aníbal Torres para el voto de investidura.

Justamente, a pesar de que por mandato constitucional el jefe del gabinete propone y acuerda con el presidente el nombramiento o la remoción de los ministros, ayer el premier Aníbal Torres sacó cuerpo por el caso de su ministro de Salud, que, además, viene siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción por cobros ilegales.

“Ya el presidente está estudiando ese caso. Mi opinión no sirve”, aseveró y se retiró raudamente. ¡Qué tal lavada de manos!

Otra perla del ministro Condori

El Colegio Médico del Perú dio a conocer ayer que está evaluando una denuncia contra el ministro de Salud, Hernán Condori, por ejercicio ilegal de la medicina. La doctora Milagros Sánchez, presidenta del Comité de Lucha Contra el Ejercicio Ilegal de la Medicina, dio cuenta de la existencia de un video protagonizado por Condori, donde “promociona la detección temprana del cáncer en un minuto” y anuncia la realización de dicho procedimiento por intermedio de un obstetra, personal que no está capacitado para ello.

Dichas imágenes llegaron a su comité a través de su canal de denuncias y lo podrá ver en Perú21TV.

En el mencionado clip, Hernán Condori publicita la llegada de un colposcopio a su consultorio y es muy enfático en resaltar que “una persona muy conocida” será la encargada del procedimiento médico, como si fuese aval de legalidad.

“Acá en este consultorio particular de su servidor, la colposcopia estará a cargo de una persona muy conocida, que es el obstetra Marco Moreno”, señaló.

Según lo explicado por la doctora Sánchez, un colposcopio es una máquina especializada para detectar la presencia de tejidos sospechosos que puedan indicar cáncer en el cuello del útero, la vagina y la vulva. Esta solo puede ser utilizada por médicos especializados y que “los licenciados en obstetricia no son médicos” y, por tanto, no pueden realizar colposcopias.

Milagros Sánchez resaltó a Perú21 que las imágenes no solo tienen suficiente fuerza para evaluar una denuncia por promover el ejercicio ilegal de la medicina, sino también por “publicidad engañosa”.

“Los médicos tenemos que ser muy cautos. No puede decirse que puede detectarse el cáncer en un minuto. El colposcopio detecta lesiones sospechosas de cáncer que luego se evaluarán a través de una biopsia”, sentenció.

VIDEO RECOMENDADO:

#Entrevista Luis Vargas Valdivia sobre reuniones del juez Yldelfonso con Pedro Castillo: "Amerita una investigación" Perú21TV conversó con el exprocurador anticorrupción Luis Vargas Valdivia sobre las reuniones del juez Ángel Yldelfonso Narro con el presidente Castillo y su abogado Eduardo Pachas, antes de ser ministro de Justicia. Esto es #LaVozDel21 en #P21TV