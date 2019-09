El caso Los Saqueadores de Ilabaya tiene indignados a los ciudadanos de Tacna. La Fiscalía ha identificado a una organización criminal que se habría enquistado en la Municipalidad de Ilabaya entre 2015 y 2018 para, mediante contratos fantasmas, apoderarse de los recursos públicos.

Luis Neptali Cerrato Tamayo, alcalde del distrito en el referido periodo de tiempo, es sindicado como cabecilla de la banda. En este proceso, a cargo del fiscal Ludwing Flores Valdivia, el Poder Judicial ha ordenado la detención preliminar de 22 personas, entre los que se encuentran exfuncionarios de la comuna.

Pero la investigación ha dado un nuevo giro con la declaración del testigo protegido 02-2019. Según su versión, el empresario César Vizcarra, hermano del mandatario Martín Vizcarra, también habría participado de esa simulación de contratos.

De acuerdo al testimonio, el municipio alquiló maquinaria en 2018 a una compañía -sin precisar el nombre- para la obra defensa ribereña del Centro Poblado de Mirave. Por ese alquiler, según el testigo, se desembolsaron S/6 millones. Sin embargo, jamás se habría realizado alguna construcción.

El colaborador declaró que entre los involucrados se encontraba el hermano del jefe de Estado. Su manifestación motivó a que el Ministerio Público incluya a César Vizcarra como investigado por el delito de peculado doloso.

Desconoce hechos

Perú21 se contactó con César Vizcarra Cornejo para conocer su versión. A través de una llamada telefónica, Vizcarra negó que él o su compañía CyM Vizcarra hayan contratado con la Municipalidad de Ilabaya o que siquiera conozca al exalcalde Luis Neptali Cerrato Tamayo.

"Me han incluido a mí en esa investigación, no a la empresa, y no comprendo qué hago ahí porque no hemos suscrito ningún contrato con esa municipalidad, tampoco conozco Ilabaya; en todo caso estoy a la espera de que me notifiquen para saber por qué se me involucra", declaró a este diario.

El empresario, quien se encuentra en su natal Moquegua, dijo que sus abogados ya están recabando información para conocer el detalle del proceso. “Estoy plenamente a disposición para aclarar cualquier cosa, siempre actuamos de acuerdo a la ley”, sostuvo.

Sin embargo, sí hizo una distinción con respecto a la citación que le extendió la Comisión de Fiscalización del Parlamento, instancia a la que acudió la semana pasada para responder por el alquiler de maquinaria que hizo CyM Vizcarra al consorcio que ejecutó la obra Interoceánica Sur.

“La citación al Congreso de la República tenía un componente político, acá no sé (en el caso de Tacna), prefiero esperar a leer los detalles”, insistió.