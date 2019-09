César Vizcarra, hermano del jefe de Estado Martín Vizcarra, calificó este miércoles como un “descuido” que su empresa CyM Vizcarra no haya registrado la desvinculación del mandatario como socio sino hasta agosto del 2018.

“¿Cuándo deja de ser gerente de Operaciones? Cuando deja de pertenecer a la empresa, ese es un punto. Efectivamente, él (Martín Vizcarra) presenta un documento el 15 de julio de 2018, ¿Por qué no se hizo la inscripción en Registros Públicos? Fue un descuido de nosotros, pero apenas nos dimos cuenta, hicimos la inscripción”, sostuvo ante el grupo de trabajo.

César Vizcarra detalló que la inscripción ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) se hizo al darse cuenta de “que era necesaria”, pese a que no constituye un mandato.

“(El registro) se hizo apenas nos dimos cuenta de que era necesaria esa inscripción, que no es mandatoria. Ya él había renunciado con anticipación. En realidad, debimos hacerla nosotros como empresa, él ya había salido, ya no pertenecía a la empresa”, insistió luego en declaraciones a los periodistas.

Durante la presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, el abogado de César Vizcarra participó para señalar que, según el derecho civil, una renuncia a un cargo como el que tenía el presidente es declarativa y no necesariamente requiere inscripción en Registros Públicos.

"Por un tema de derecho civil básico, el registro de una renuncia de un director de operaciones no es necesario que se inscriba (en Registros Públicos). Es declarativo, no es constitutivo necesariamente que una renuncia se inscriba en Registros Públicos. Es posible que exista, pero no es constitutivo, solo es declarativo", indicó el abogado.

César Vizcarra reiteró que CyM Vizcarra nunca contrató con la constructora brasileña Odebrecht, sino con Conirsa, que era una sociedad anónima independiente.

“No hemos contratado nunca con Odebrecht. También hemos dicho en la comisión que no conocíamos a Odebrecht”, dijo.

El hermano del mandatario se presentó este miércoles ante la Comisión de Fiscalización del Congreso para detallar las contrataciones de CyM Vizcarra con el grupo Conirsa.

CyM Vizcarra alquiló maquinaria al consorcio Conirsa (integrado por Odebrecht, Graña y Montero, ICCCGSA y JJC Contratistas Generales) en el marco de la construcción de los tramos II y III de la Interoceánica Sur.