El congresista de Peruanos por el Kambio (PpK), Salvador Heresi, sostuvo hoy que la próxima semana dará a su bancada las explicaciones de su caso en relación a los audios difundidos por la prensa que revelaron nuevas coordinaciones que hizo cuando era ministro de Justicia con el suspendido juez supremo César Hinostroza.

"Estuve fuera del país viendo unos temas de salud personales. Viajé el 28 de julio en la noche, después del mensaje presidencial. (...) Daré las explicaciones del caso a la bancada. Esta es semana de representación, los congresistas de provincia viajan. Probablemente sea la próxima semana", manifestó en Canal N.

Heresi reiteró que no existe ningún audio en el que haya tenido una participación irregular, de contenido penal o moral y aclaró que si no advirtió de esas grabaciones al mandatario Martín Vizcarra fue porque pensó que se propalarían contenido "de interés público, que tuvieran connotaciones penales o morales".



"Si cualquier persona inteligente se pone a escuchar los audios saca una conclusión que en los mismos no hay contenido penal ni irregular. Simplemente hay cosas de trabajo", señaló.



El ex ministro aseguró que no se concretó una reunión "cara a cara" con Hinostroza, aunque confesó haber participado de una reunión social de 50 personas donde estuvo el magistrado.

"Yo simplemente me remito al contenido de la llamada que es absolutamente inocua, sobre si voy o no voy a una reunión social. Además no tuve oportunidad de verlo a este señor. No tuve ninguna interacción con él", manifestó.

Pese a las discusiones públicas que sostuvo Salvador Heresi con colegas de su bancada, aclaró que sigue sintiéndose identificado con el oficialismo y el presidente Martín Vizcarra.

"Me siento identificado con el presidente de la República. Pienso que en la vida, en las mejores familias suceden estos desacuerdos", señaló al respecto.

El congresista lamentó haber expuesto ante la opinión pública una confrontación dentro de la bancada en referencia a varios mensajes que publicó en su cuenta de Twitter criticando a congresistas de PpK como Juan Sheput y Guido Lombardi. "No correspondía (...) Estuvo de más", comentó.