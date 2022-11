El suboficial Santos Ramírez Cabanillas denunció hoy al legislador fujimorista Héctor Ventura por causarle una lesión en el pie derecho tras recibir una patada mientras se encontraba custodiando las inmediaciones del Congreso de la República.

Según el parte policial, al que accedió Perú21, Ramírez narró que se encontraba de servicio en la sede del Legislativo y estaba a cargo de la reja de acceso ubicada en la intersección del jirón Junín con la avenida Abancay, en el Centro de Lima.

Indicó que, aproximadamente a la 1:40 pm, salió del Parlamento un vehículo de color negro que era abordado por el congresista Ventura.

“El mismo que con las lunas bajas del vehículo y encontrándose en él gritaba de forma enérgica “estamos en guerra” y quería que abriera la reja para que pudiera salir”, declaró Ramírez ante las autoridades de la Comisaría de San Andrés.

“Al ser responsable del puesto y teniendo la luz roja del semáforo de la intersección no abrí la reja de forma inmediata por lo que el congresista descendió del vehículo y sin decirme palabra alguna me dio una patada en el pie derecho causándome una lesión”, resaltó.

El informe médico legal acredita que el denunciante registra una herida en el tobillo derecho “ocasionado por agente contundente duro”. “Presenta huellas de lesiones traumáticas recientes por las lesiones descritas”, concluye el reporte.

Además, se indica que este informe también se notificó a la Fiscalía Penal de turno que verá el caso de agresión.

El suboficial añadió que la ciudadana Silvia Miranda Flores presenció la agresión y está dispuesta a dar su testimonio sobre el acontecimiento.

Informe médico advierte lesión en la pierna del suboficial Ramírez.

NIEGA AGRESIÓN

Perú21 se contactó con el parlamentario Héctor Ventura, quien reconoció el altercado, pero negó que haya agredido físicamente a Santos Ramírez Cabanillas.

“Lo cierto es que le increpé (al suboficial) por qué no abría la puerta rápido, porque teníamos una emergencia para salir, pero luego cambió el semáforo a rojo y tuvimos que parar toda marcha porque no podíamos pasar en Abancay, luego me subí al carro, el tipo me lanzó un improperio que no respondí, y nada más, eso fue todo”, expresó el presidente de la Comisión de Fiscalización.

Consultado respecto a la patada que le habría lanzado al efectivo del orden, Ventura dijo que “no” actuó de esa forma.

“Si él dice que yo le mandé una patada, él tendrá que probar eso, y si hay una testigo, esa testigo tendrá que decirlo, mi versión es que no hubo más que un incidente de cruce de palabras”, insistió.

El apuro de Ventura, según dijo, era que debía asistir a una reunión en el Ministerio de Vivienda. “Más allá de ese hecho doméstico, no le agredí verbalmente ni físicamente”, aseveró.