El titular de la Comisión de Fiscalización del Congreso , Héctor Ventura (Fuerza Popular), consideró que el empresario Zamir Villaverde brindó respuestas de manera “nerviosa” cuando fue interrogado por los parlamentarios por su participación en el caso Sarratea y vinculación con el mandatario Pedro Castillo.

“El señor Villaverde ha declarado ante la Comisión de Fiscalización. Sin duda, se vio su actitud un poco nerviosa del señor Villaverde, pero nos ayuda a seguir con la línea de investigación”, manifestó Ventura en entrevista con Canal N.

“Dijo que conversó dos minutos con el presidente de la República, dijo que antes nunca se habían reunido y que lo conoció en segunda vuelta”, agregó el legislador.

La mañana del miércoles 9, Villaverde García negó ser amigo del exsecretario general del Despacho Presidencial Bruno Pacheco ni del exministro de Transportes Juan Silva.

Además, descartó conocer a Karelim López y haberla amenazado de muerte, tal como acusó el abogado de la empresaria, César Nakazaki.

“No conozco a la señora Karelim López ni mucho menos la he amenazado como lo refiere su abogado Nakazaki. No soy amigo ni me he reunido con el presidente Pedro Castillo ni en Palacio ni en Sarratea”, expresó ante el grupo de trabajo parlamentario.

En consecuencia, Héctor Ventura señaló que la exposición de Zamir Villaverde generó “suspicacias y dudas”, debido a que se contradijo al informar en dónde conoció a Bruno Pacheco.

“Las declaraciones de Villaverde permiten que otros medios probatorios que tenemos en la comisión ayuden a poder esclarecer estos presuntos actos de corrupción”, destacó el legislador.

Como se recuerda, Zamir Villaverde fue sindicado por López Arredondo de ser parte de supuesta una red criminal que logró licitaciones ilícitas en sectores como Transportes y Vivienda.

“Villaverde era una persona que financiaba a los sobrinos de Pedro Castillo con vehículos, ropa de marca, relojes de marca, los viajes al hijo del presidente, viajes al extranjero”, contó Karelim López a la fiscalía en calidad de aspirante a colaboración eficaz.

