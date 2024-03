El congresista de Somos Perú, Héctor Valer, anunció que pedirá al Pleno del Congreso que la Comisión de Fiscalización cuente con facultades de comisión investigadora para investigar el Caso Rolex que involucra a la presidenta de la República, Dina Boluarte.

“Vamos a pedir ante el pleno del Congreso para que la Comisión de Fiscalización se convierta en una comisión investigadora”, señaló a RPP el también secretario de la Comisión de Fiscalización.

Asimismo, el parlamentario consideró que son “excusas” las justificaciones utilizadas por la presidenta Boluarte para no recibir a la Fiscalía y pedir que se reprograme la cita. En ese sentido, aseguró que “todo ciudadano que pueda mostrar la verdad no rehúye a la justicia”.

Además, Valer aseguró que la negativa de la mandataria de exhibir sus relojes a la Fiscalía, sería debido a que Boluarte, como abogada, presume que el Ministerio Público ya conoce el origen de estos.

“La presidenta y sus asesores hasta ahora no saben cómo salir de este embrollo y problema tan grave para el país”, señaló.

Por otra parte, el congresista de Somos Perú se pronunció ante la ausencia del fiscal de la Nación, Jorge VIllena, en la sesión a la que fue invitado en la Comisión de Fiscalización, para informar sobre las diligencias preliminares contra la presidenta Boluarte.

“Lamentablemente, evadieron algunas preguntas. Estos fiscales debieron dar respuestas a las diferentes preguntas de los congresistas, no pueden rehuir de ninguna manera a una pregunta sobre si solicitaron o no al Poder Judicial allanar la vivienda [de Boluarte]. Estoy seguro de que no lo han hecho”, aseguró.

En ese sentido, Valer anunció que presentó una queja ante la Autoridad Nacional de Control Interno del Ministerio Público.

