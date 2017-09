El vocero de Fuerza Popular, Héctor Becerril, negó este lunes que Keiko Fujimori haya intentado boicotear el desarrollo del proyecto de irrigación Chinecas, como lo habría deslizado su colega de bancada Yesenia Ponce en un audio difundido por Cuarto Poder.

Indicó que lo que se escucha decir a Yesenia Ponce, quien acusó a Keiko Fujimori de impedir un proyecto de ley a favor de Chinecas, quedan desvirtuadas por la realidad. Precisó que en abril pasado la bancada fujimorista presentó una iniciativa legal para impulsar dicha obra de irrigación.

“Lo que dice ella está fuera de la realidad ¿porque lo ha dicho? No lo sé. Está fuera de lugar. No tiene asidero”, exclamó Héctor Becerril en diálogo con Perú21.

El portavoz del fujimorismo adelantó que mañana martes por la noche Yesenia Ponce tendrá que explicar sus comentarios en la reunión del bloque naranja. Sin embargo, consideró que no se trataría de un tema para la Comisión de Ética, sino de un asunto de bancada.

El proyecto que menciona Héctor Becerril lleva las firmas de María Melgarejo, Carlos Domínguez, Luis Galarreta, entonces portavoz, Gilmer Trujillo, Miguel Castro y Juan Carlo Yuyes. No aparece el nombre de Yesenia Ponce.

Una vez más Cuarto Poder https://t.co/v7qgreQ7BU sin investigar,está vez sobre Chinecas.En Abril FP presentó PL 1149 q viabiliza irrigación pic.twitter.com/R1pnKYINgq — HÉCTOR BECERRIL R. (@hectorbecerrilr) 18 de septiembre de 2017

“En la práctica se demuestra que lo que ella dice no es cierto. Es infantil señalar que se busca impedir Chinecas, que no depende del fujimorismo, sino del Ejecutivo. (…) No puedo decir cuáles son sus motivaciones para hacer esa afirmación, pero eso pierde todo sustento con el proyecto de ley que Fuerza Popular presentó en abril”, sentenció.

Rechazó también las versiones según las cuales la falta de respaldo de Keiko Fujimori a Chinecas se demostraría en el hecho de que el mencionado proyecto de ley si bien finalmente se presentó, no ha sido evaluado hasta el momento por ninguna comisión.

¿Cuántos proyectos de ley hay de la bancada. Se han presentado más de mil desde julio del año pasado. Si existiera la intención de no viabilizar el proyecto, cuando llega a la asesoría de bancada simplemente se rechaza, no se le da el visto bueno”, anotó el legislador.