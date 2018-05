Héctor Becerril: “No hemos dado cheque en blanco”

Ante los constantes comentarios de que Fuerza Popular (FP) es el nuevo oficialismo, el vocero alterno del fujimorismo, Héctor Becerril , respondió que su partido “no está de luna de miel con el gobierno”.

“Cuando me dicen que soy oficialista, no me molesta, pero lo que hay detrás de todo es mezquindad porque piensan en ellos y no en el país. Lo que es cierto es que no le hemos dado un cheque en blanco al gobierno”, expresó a Perú21.

Sobre la reunión planteada por Martín Vizcarra con los líderes políticos, Becerril afirmó que Keiko Fujimori no tendrá ningún problema en asistir.

“Keiko se reunió dos veces con Pedro Pablo Kuczynski y decían que se necesitaban más encuentros. Ahora que lo haría con Vizcarra, nos dicen que somos oficialistas. No les gusta chicha ni limonada”, dijo.

Por su parte, Carlos Bruce señaló que por Peruanos por el Kambio no asistiría el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski a este encuentro porque “ya está retirado de la política”.