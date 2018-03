Héctor Becerril: "Fuerza Popular sostendrá a Martín Vizcarra hasta 2021"

Con la misma dureza que criticó a Pedro Pablo Kuczynski , el vocero alterno de Fuerza Popular, Héctor Becerril , le tiende ahora una rama de olivo a su sucesor, Martín Vizcarra . “Fuerza Popular confía en él”, afirma.

¿Cuánto respiro le dará Fuerza Popular (FP) al presidente Martín Vizcarra?

No es que Fuerza Popular tenga predestinado darle un tiempo determinado. Nosotros vamos a actuar como siempre lo hemos hecho. Al gobierno de PPK lo hemos apoyado en todo lo que ha pedido, lo que pasa es que la incapacidad manifiesta de Pedro Pablo Kuczynski y de su entorno más cercano hizo que su gobierno sea inviable y tenga al país paralizado. Nosotros siempre tenemos la mejor voluntad con el país y con Martín Vizcarra no va a ser la excepción, vamos a apoyarlo, vamos a sostenerlo hasta que termine su mandato en 2021 y entregue al país en democracia, así que no es que veamos un tiempo para luego pasar a la confrontación.

¿Lo hacen por convicción democrática o porque, como dice Carlos Bruce, a Fuerza Popular no le conviene que lo vean como un partido obstruccionista o petardista?

Lamento mucho que congresistas que tienen experiencia al otro lado del gobierno, Ejecutivo y Congreso, hablen de qué nos conviene o no. Él seguramente actúa así, a partir de conveniencias personales o de partido. Nosotros siempre vamos a actuar en conveniencia del país, así que rechazo tajantemente que nos diga petardistas, eso no existe. Vamos a poner lo mejor de nosotros, pero dependerá de la capacidad que tenga el Gobierno de sacar adelante al país, al final ellos son el Ejecutivo.

FP se convertiría en una suerte de oficialismo en el Congreso dado que algunos oficialistas más bien han cuestionado a Vizcarra.

Nosotros siempre vamos a ser coherentes e ir en la misma línea que el pueblo nos ha puesto: como oposición responsable. Lamento que algunos congresistas, un poco camaleónicos, se vayan acomodando de acuerdo a la situación.

Juan Sheput ha dicho que Vizcarra era un NN hasta antes de llegar al gobierno.

Lamento las palabras iniciales de Juan Sheput, que hasta tildó de golpista y traidor a Vizcarra. (Mercedes) Aráoz también dijo que sería un títere del fujimorismo, eso crea la crispación política. En lugar de apoyar a quien ha sido elegido por su partido, tratan de desmerecerlo, nosotros confiamos en Martín Vizcarra y en que haga buen gobierno.

En ese contexto, ¿hay posibilidad de que apoyen al Gobierno con sus representantes en el gabinete?

Yo no creo que ningún militante de Fuerza Popular deba formar parte del gabinete porque nos convertiríamos en cogobierno y no hemos sigo elegidos para cogobernar sino para fiscalizar.

Se vocea a Elmer Cuba, que colaboró con el plan de gobierno de Fuerza Popular, como posible ministro de Economía.

En ese caso, creo que ellos, ya que son independientes, deben tomar la decisión. No creo que Elmer Cuba u otro que haya participado, y no son militantes de Fuerza Popular, deban pedir permiso al partido para tomar una decisión al respecto. Creo que si son convocados, y creen conveniente aportar al Gobierno, están en libertad de hacerlo.

¿Fuerza Popular estaría de acuerdo con delegar facultades legislativas al Ejecutivo si el presidente las solicita?

Siempre y cuando esté sustentado y sean facultades delegadas para decretos legislativos que el país necesita, no veo por qué no otorgarlas. Lo que hay que hacer, si se otorgan facultades, es el filtro que siempre se ha hecho porque ya también ha quedado demostrado que nosotros no vamos a ser mesa de partes de ningún gobierno. Entonces, si lo pide, creo que no hay ningún problema, pero con esa atingencia del control constitucional respectivo.

¿Responderán al llamado de pacto social?

Creo que no solo Fuerza Popular, (...) el pacto social contra la corrupción que ha solicitado (Vizcarra) debe ser acogido con buena voluntad y con ganas de una participación seria de todos los partidos, es fundamental para poder salir de la corrupción que corroe las bases institucionales.

¿Se reunirá Keiko Fujimori con el jefe de Estado?

Nosotros nunca nos hemos negado al diálogo, hubo dos diálogos que pidió PPK y Keiko Sofía acudió. Creo, incluso, que una vez que tenga listo su gabinete, Vizcarra podría tener una ronda de conversaciones con los principales líderes políticos del país; Keiko no tendría por qué negarse, es un diálogo necesario con el país.

Kenji Fujimori se ha puesto a disposición de la Fiscalía para colaborar con la investigación sobre aportes de Odebrecht a FP, ¿les preocupa?

Veo a Keiko Sofía totalmente tranquila, confío ciegamente en ella. Nosotros no tenemos ningún temor de que (Kenji) vaya a hablar, más bien llama la atención, si conoce o ha conocido algún hecho de corrupción, por qué no lo denunció en su momento. Nosotros nunca hemos estado metidos en casos de corrupción, él sí lo ha estado. Creo que trata de distraer el foco de atención que está sobre él, que podría terminar desaforado, inhabilitado y en la cárcel; ante ese panorama tan complicado, está tratando de desviar la atención.

¿Fuerza Popular apoyará el desafuero? ¿Habrá revancha?

Soy miembro de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, vamos a actuar con objetividad, imparcialidad y total seriedad y manteniendo el debido proceso. Tampoco debe ser un proceso que se prolongue demasiado, los hechos son gravísimos y el país necesita respuestas rápidas.

¿El caso de Moíses Mamani, acusado de acoso a una trabajadora, se verá en Ética?

No formo parte de la Comisión de Ética, pero creo que todos los casos tienen que verse en la comisión si hay una denuncia.

AUTOFICHA

* “Soy vocero alterno de Fuerza Popular y presidente de la comisión Madre Mía. Ahí puedo adelantar que además de ser hechos muy graves, habrá sorpresas muy grandes; se está haciendo un trabajo muy serio y muchos soldados que nunca han declarado se han ido acercando para dar su testimonio”.

* “Es muy temprano para hablar de una eventual reelección, pero a priori debo decir que estos procesos de corrupción hacen que la población pierda la fe en sus políticos. Por eso, yo voy a pasar por un proceso profundo de evaluación respecto a mi futuro político”.

* “Si hay congresistas que se han ido con Kenji Fujimori, tratando de hacer daño a Fuerza Popular, sabiendo que él buscaba destrozar a Fuerza Popular, se han ido con conocimiento de causa. En lo particular, no creo que deban regresar; los que se fueron, ya tomaron su decisión y ahí deben quedarse”.