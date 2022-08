El congresista Héctor Acuña (Integridad y Desarrollo) se pronunció sobre la denuncia por violación sexual contra su colega Freddy Díaz (No Agrupados) y solidarizó con él al decir que no imagina “cómo se siente” su colega tras la acusación. En lugar de empatizar con la víctima.

En diálogo con Canal N, lamentó lo ocurrido con el parlamentario, pero al ser consultado sobre la situación de la víctima, Acuña Peralta dijo que “nadie quiere estar en dificultades”. Al parecer, Acuña olvida que la violación sexual es un delito y no una “dificultad doméstica”.

“Realmente lamentar. Es lamentable lo que ha pasado. En verdad no me imagino cómo se siente mi colega”, expresó. Aquellas palabras fueron condenadas por no solidarizarse con la víctima que sindica a Díaz como su abusador.

“[¿Él o la víctima?] Los dos porque realmente quién quiere estar en problemas. Quizás la víctima mucho más, pero también debemos ser realistas, quién quiere estar en dificultades, nadie”, añadió.

UN DELITO NO ES UN ERROR

No obstante, Acuña Peralta enfatizó que Díaz Monago “tendrá que asumir las consecuencias”. “Cuando uno comete un error ya sabe que tiene que pagar las consecuencias”, subrayó.

De otro lado, Acuña reprochó las declaraciones del tercer vicepresidente del Parlamento, Wilmar Elera, sobre la denuncia de violación sexual en contra el legislador Freddy Díaz.

“Yo creo que debería ser llamado a la Comisión de Ética, debería tomar cartas en el asunto”, sentenció el legislador, que ahora pasó a las filas de la nueva bancada Integridad y Desarrollo.

