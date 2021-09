En la audiencia de este miércoles del juicio oral en contra del actual congresista Guillermo Bermejo (Perú Libre), por afiliación a una organización terrorista, declaró el dirigente cocalero Serafín Andrés Luján. Este testigo fue propuesto por la defensa del parlamentario y, durante la sesión, se conoció que tiene una investigación abierta por terrorismo.

Al principio de su declaración, el testigo, miembro de la Confederación Agropecuario de las Cuencas Cocaleras del Perú (CONPACCP), declaró nunca haber escuchado a Bermejo hablar sobre la organización terrorista Sendero Luminoso, la lucha armada o de los Quispe Palomino.

No obstante, en un momento determinado, el fiscal Gino Robert Quiroz Salazar preguntó a Luján, en su condición de dirigente de la CONPACCP, si contaba con denuncia o cuestionamientos por alguna vinculación con el terrorismo.

Pese a negarlo varias veces, el fiscal le recordó que cuenta con una investigación fiscal abierta desde febrero de 2020 por el presunto delito de terrorismo.

NEGÓ TENER DENUNCIA, PERO NO ERA CIERTO

Ante las preguntas del fiscal sobre si tenía denuncias abiertas por terrorismo, Luján respondió en primer momento: “Nunca tuve ninguna denuncia, ni por narcotráfico ni por el grupo armado. Nunca tuve, ni tengo tampoco. No he tenido nada que ver. Nunca (Ha sido citado para rendir su declaración por denuncia por pertenencia a Sendero). Tampoco. No he tenido ningún tipo de problema y tampoco nadie me ha sindicado como tal (Si algún testigo lo ha sindicado de pertenecer a Sendero”.

El fiscal Quiroz Salazar, sabiendo de la investigación abierta contra el dirigente, le volvió a preguntar. Ante ello, Luján señaló haber tenido una, pero que actualmente estaba libre de ella.

“Creo que no (tengo alguna investigación). Porque no he recibido ninguna notificación, y tampoco tengo. Hace poco yo fui candidato al Congreso de la República y creo que, para ser candidato, el partido político han tenido que registrar si he tenido alguna denuncia. En 2016 también fui candidato al Congreso. Del mismo grupo, llegó a ser congresista por Huánuco, él por cuestiones tenía problemas judiciales. Esto hace que este congresista me investigue. Yo no sabía, pero me investigaron y me buscaron todas las razones. Yo me enteré después que me habían investigado. Bueno, libre. No tengo ninguna denuncia ni ningún récord criminal. No he tenido nada que ver con actos delincuenciales. Creo que hasta ahorita mi hoja de vida está limpia. Eso lo pueden ver ustedes o lo pueden investigar”, respondió.

Luego de que se le mencionara a Luján que contaba con una investigación por el presunto delito de terrorismo desde febrero de 2020, este alegó que seguramente el fiscal a cargo estaba “ebrio”.

“Me enteré de eso. No sé... Alguien, un fiscal, posiblemente ebrio. Seguro estuvo borracho seguro este fiscal. Disculpe a los que están ahí, no es alusión a ellos. Me parece que ha sido por un problema con lo que dije del excongresista. A favor de él, trataron de incriminarme. Pero, nunca me citaron. Yo me enteré después de mucho tiempo. Busqué al fiscal y encontré familiares vinculados al tema del congresista que decía. Por ahí que lo hicieron para fastidiar. Pero nunca he sido citado ni notificado”, intentó justificar el dirigente cocalero.

DATO:

La siguiente audiencia del juicio oral contra Guillermo Bermejo se programó para el próximo 15 de setiembre. En dicha fecha, declarará Boby Villarroel y para el 22 se citará a diez testigos más.

