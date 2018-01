José Graña Miró Quesada , expresidente del directorio de Graña y Montero, solicitó a la Sala Penal de Apelaciones cambiar la orden de prisión preventiva por comparecencia con restricciones.



En declaraciones a RRP, Jorge Massa, abogado del empresario, explicó que quieren que se extienda los efectos de la resolución a favor de los constructores Fernando Camet y José Castillo representantes, respectivamente, de las constructoras JJ Camet y de ICCGSA. Así como se anuló el arresto domiciliario que acataba Gonzalo Ferraro Rey de Graña y Montero.

Massa explicó que según el artículo 408 del Nuevo Código Procesal Penal “cuando en un procedimiento hay coimputados, la impugnación de uno de ellos favorecerá a los demás, siempre que los motivos en que se funde no sean exclusivamente personales".

Para el abogado, el fallo debería aplicarse considerando que José Graña Miró Quesada “está en una situación más favorable que aquellos a los que se les ha otorgado libertad. Ellos están acusados por colusión y lavado de activos. José Graña sólo está por colusión. El Código Procesal Penal contempla que las medidas restrictivas a los 72 años sean más atenuadas”, explicó.

La defensa del empresario constructor considera que están en la misma condición que estos señores (Camet, Castillo y Ferraro Rey de Graña y Montero). "La sala lo que debe hacer es extender este razonamiento. El juez Richard Concepción ha sido excesivamente formalista”, sostuvo.

El pasado viernes 19 de enero, la Sala de Apelaciones decidió imponer a los tres citados empresarios comparecencia simple y revocar los 18 meses de prisión preventiva, que el juez de investigación preparatoria Richard Concepción Carhuancho dictó contra

Consultado sobre la declaración que Marcelo Odebrecht, ex CEO de la empresa del mismo nombre, dio el pasado 9 de noviembre, a los fiscales peruanos en Brasil, referente a la constructora Graña y Montero.



Massa respondió: “Sin duda Graña es la que aparece con mayor notoriedad porque es la empresa constructora más grande del Perú. No estamos discutiendo eso. Estamos discutiendo si la corroboración de lo que dice el señor Odebrecht o (Jorge) Barata (ex ejecutivo de Odebrecht en el Perú) tiene que hacerse en prisión o no. No es tan sencillo. Viene una persona y dice yo le pague tanta plata y de un plumazo se acaba 72 años de trayectoria impecable. ¿No deberíamos darle a esta persona la oportunidad que explique?”, remarcó.

La Fiscalía tiene la hipótesis que las constructoras peruanas se coludieron con Odebrecht para pagar a Alejandro Toledo un soborno de US$20 millones a cambio de la Interoceánica.