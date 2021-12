El Poder Ejecutivo negó que el presidente Pedro Castillo haya impedido el acceso de los fiscales a la oficina de la Secretaría General de su despacho, contradiciendo así el acta en el cual se registró que fue el jefe de Estado quien obstaculizó la diligencia del lunes.

“En ningún momento ha dado disposición alguna a efectos de que no se realicen diligencias en algunos ambientes de Palacio de Gobierno”, informó el Gobierno en un comunicado publicado en redes sociales.

La visita que realizaron los fiscales con apoyo de la policía a Palacio de Gobierno incluyó una incidencia que fue registrada por el fiscal adjunto provincial Luis Alberto Medina en el acta, donde se lee que fue Pedro Castillo “el que no autoriza ingreso del personal fiscal a oficina de Secretaría del Despacho de Presidencia”.

📰 Compartimos el siguiente comunicado en relación a la diligencia fiscal en Palacio de Gobierno, el día 20 de diciembre de 2021, la Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa informa lo siguiente: pic.twitter.com/72lIqBbshH — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) December 21, 2021

El personal del Ministerio Público acudió a Palacio de Gobierno para indagar sobre presunta injerencia del Poder Ejecutivo en un proceso de Petroperú para la selección para la adquisición de Biodiesel B 100 para la Planta de Ventas del Callao, Conchán y Mollendo para el 2022.

“El presidente de la Republica, Pedro Castillo Terrones, tras cumplir una recargada agenda de trabajo y tomar conocimiento de la presencia de los representantes del Ministerio Público en la sede del Ejecutivo, dispuso que se otorguen las facilidades correspondientes para que los fiscales cumplan su labor con total apertura”, indicó el Ejecutivo al día siguiente de la diligencia.

Luego de la publicación de este comunicado, el presidente Pedro Castillo se dirigió en compañía de su abogado y a pie desde Palacio de Gobierno hacia la sede del Ministerio Público ubicada en la Av. Abancay.

La investigación

Latina publicó el último domingo un informe periodístico donde se detalla que, el pasado 18 de octubre, el presidente Pedro Castillo recibió en su despacho al gerente general de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo; a Samir Abudayeh Giha, gerente de Heaven Petroleum Op.; y a la empresaria Karelim López.

De acuerdo con el registro de visitas de Palacio de Gobierno, Karelim López ingresó a las 09:21 a.m. y se retiró a las 10:54 p.m.; la visita de Abudayeh ocurrió entre las 09:25 a.m. y las 10:53 p.m.; y Chávez Arévalo estuvo entre 09.27 a.m. y 11:10 a.m. Días más adelante, el 11 de noviembre, Heaven Petroleum ganó una licitación en Petroperú para venderle biodiesel por US$ 70 millones.

Por este motivo, la fiscalía inició una investigación preliminar por el delito de colusión simple y negociación incompatible contra el gerente general de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo y los funcionarios Gunther Document Celis, gerente del departamento de distribución; Muslaim Abusada Sumar, gerente de cadena de suministros; y Roger Liy, gerente del departamento de compras e hidrocarburos de Petroperú en calidad de autores.

